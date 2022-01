BMW mostra l'auto che cambia colore con E Ink al CES 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - BMW ha abbracciato il CES 2022 , non solo rivelando la versione più potente della sua ammiraglia BMW iX - la iX M60 - ma ha anche sfruttato l'opportunità per sfoggiare una gamma di altre tecnologie.

Una dimostrazione interessante è l'auto che cambia colore, l'idea è che mentre la personalizzazione degli interni è ora comune grazie all'illuminazione ambientale, spesso sei bloccato con un colore esterno per la tua auto, tutto il tempo.

Ma la BMW iX Flow vede l'esterno dell'auto utilizzando un involucro speciale che utilizza la tecnologia E Ink. Sì, le stesse cose che alimentano il tuo Amazon Kindle e ti consentono di passare da una tonalità all'altra.

Ma applicando una carica al rivestimento E Ink, il materiale capovolge i pigmenti che contiene, spostandosi tra il buio e la luce. Ciò consente alla BMW iX Flow di cambiare il colore esterno con la semplice pressione di un pulsante.

"La BMW iX Flow è un progetto di ricerca e design avanzato e un ottimo esempio del pensiero lungimirante per cui BMW è nota", ha affermato Adrian van Hooydonk, capo del design del BMW Group.

Sebbene si tratti principalmente di osservare le stelle, la BMW sottolinea che il cambio di colore potrebbe aumentare l'efficienza dell'auto, con il bianco che riflette il calore del sole o le tonalità più scure che assorbono più calore - qualcosa che potrebbe essere applicato anche alle superfici interne, come il cruscotto.

La maggior parte degli osservatori penserà invece a quanto sarebbe bello come un'auto per la fuga, in grado di cambiare colore premendo un pulsante.