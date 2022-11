Audi Q8 e-tron pone l'accento sull'autonomia e sulla ricarica nell'aggiornamento del SUV elettrico di punta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono passati 4 anni dal lancio dell'Audi e-tron, il modello che ha dato il via alla corsa di Audi verso i veicoli elettrici puri, e il lancio dell'Audi Q8 e-tron sembra risolvere alcune delle carenze del modello originale.

Innanzitutto il nome. Quando l'Audi e-tron è stata lanciata, è stata posizionata come il primo veicolo elettrico di Audi. Il nome e-tron non era nuovo, era già stato utilizzato per la A3 e-tron nel 2016, che era un'ibrida plug-in, ma si trattava di una riproposizione della nomenclatura - e non era del tutto chiaro.

Ma l'Audi e-tron è stata lanciata insieme all'Audi Q8, il suo SUV più grande, che era solo a combustione. La nuova denominazione li accomuna, rendendo più evidente il posizionamento rispetto ad altri modelli, come ad esempio l'Audi Q4 e-tron.

L'Audi Q8 e-tron sarà disponibile nelle versioni SUV e Sportback, quest'ultima con il tetto spiovente per un look più sportivo e con prestazioni aerodinamiche migliori. Secondo i dati forniti da Audi, grazie a questa modifica al design si otterranno 18 km di autonomia in più (11 miglia).

L'autonomia è il punto focale, con un'autonomia massima di 582 km (361 miglia), grazie a un massiccio aumento delle dimensioni della batteria. L'Audi Q8 55 e-tron avrà una batteria da 106 kWh utilizzabile (114 kWh lordi), con una ricarica da 170 kW. Si tratta di una delle batterie più grandi che si possano trovare in un'auto elettrica al momento.

Anche il modello inferiore, l'Audi Q8 50 e-tron, ha una batteria massiccia da 89 kWh utilizzabili (95 kWh lordi) e una ricarica da 150 kW.

Tutti i modelli sono a trazione integrale, con il modello base 50 che offre 250kW in modalità boost, mentre Audi si sta attenendo a uno dei suoi tratti distintivi - la potenza - offrendo 300kW sui modelli 55.

Audi sta per rilasciare anche un modello SQ nella gamma. Si tratta della versione sportiva, denominata Audi SQ8 e-tron, che avrà una disposizione a tre motori e offrirà una potenza di 370 kW. I due motori controlleranno le ruote posteriori in modo indipendente, con la promessa di una migliore dinamica grazie al torque vectoring.

L'aumento della capacità della batteria risolve il problema principale che avevamo con la e-tron originale. Per tutta la potenza, il comfort e la raffinatezza che offriva, l'autonomia era piuttosto scarsa, e a volte faticava a dare più di 200 miglia di autonomia. Questo dipendeva semplicemente dalle dimensioni e dal peso dell'auto: i nuovi modelli supereranno questo problema, garantendo un posizionamento più competitivo per l'ammiraglia Audi.

Altrove Audi si è concentrata sul miglioramento dell'aerodinamica per aumentare l'efficienza complessiva, mentre ci sono un paio di modifiche al design esterno, tra cui un nuovo badge sul montante B e un nuovo design del muso.

L'Audi Q8 e-tron sarà certificata come net carbon neutral negli Stati Uniti e in Europa, mentre per gli interni sono stati utilizzati materiali riciclati. Sì, il nuovo SUV di punta dell'Audi sarà in parte realizzato con vecchie bottiglie di plastica.

Come tutte le Audi, sarà ricca di tecnologia, con la funzione di parcheggio remoto in evidenza, che consente di parcheggiare l'auto utilizzando l'applicazione per smartphone, mentre continuerà a utilizzare il sistema MMI di Audi distribuito su una coppia di display interni e utilizzando il Virtual Cockpit di Audi.

L'Audi Q8 e-tron arriverà sulle strade nel marzo 2023, con prezzi a partire da 74.400 euro, pari a circa 65.000 sterline o 75.000 dollari.

Scritto da Chris Hall.