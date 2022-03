Audi è la prima casa automobilistica ad adottare Holride VR

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audi ha annunciato che si impegnerà ad aggiungere la funzionalità Holride VR a una parte delle sue auto entro il prossimo anno, con la prima compatibilità che arriverà a giugno 2022.

Il sistema VR ti consente di guardare film o giocare sul retro di un'auto in movimento, con i dati di movimento del veicolo che giocano nel mondo virtuale in cui abiti per assicurarti che appaia e si senta bene.

A questo punto la chiave per la compatibilità sembra essere se il veicolo ha l'ultimo sistema di infotainment Audi, il MIB 3 - questo dovrebbe significare che tutti i modelli A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 e Audi e- tron sono in grado di usare Holride.

Tuttavia, a quanto pare, all'inizio arriverà solo alle auto che escono dalla fabbrica con il software richiesto aggiunto, e finora non c'è alcun suggerimento che sarai in grado di aggiungerlo alla tua auto in modo retrospettivo tramite un aggiornamento software.

Ovviamente, avrai anche bisogno di un auricolare, che presumibilmente comporterà un costo aggiuntivo, e immaginiamo che potresti iniziare a ricevere l'opzione per aggiungere Holoride alla tua auto mentre lo stai specificando prima dell'acquisto.

È una svolta interessante sull'intrattenimento in auto, questo è certo, e mentre siamo rimasti abbastanza colpiti dall'esperienza quando l'abbiamo provato al MWC 2022, siamo ancora un po' perplessi sul motivo per cui dovresti spendere soldi extra per questo piuttosto piuttosto che usare il tuo telefono o un tablet per guardare i contenuti.

Dato che Holoride è effettivamente uscito da Audi in primo luogo, non è una grande sorpresa vederlo diventare il primo produttore a saltare davvero a bordo, quindi dovremo vedere se altri nomi importanti seguiranno l'esempio a un certo punto.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Scritto da Max Freeman-Mills.