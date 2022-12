Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La vociferata auto autonoma di Apple non sarà così capace come ci era stato detto di aspettarci, secondo un nuovo rapporto che dice che sarà anche in ritardo.

Da tempo si dice cheApple abbia intenzione di lanciare un'auto a guida autonoma, forse già nel 2025. Ma secondo un nuovo rapporto di Mark Gurman, esperto di Bloomberg, l'azienda ha dovuto rivedere i suoi piani. Ora l'auto non sarà così autonoma come si sperava in precedenza.

"In un cambiamento significativo per il progetto, l'azienda sta ora pianificando un design meno ambizioso che includerà un volante e dei pedali e supporterà la piena autonomia solo in autostrada", afferma Gurman, citando fonti non citate. Il progetto precedente prevedeva un'auto priva dei tradizionali comandi del guidatore e in grado di guidare dappertutto da sola, ma ora sembra che questo progetto sia stato abbandonato.

Inoltre, anche la finestra di lancio iniziale del 2025 sembra essere stata abbandonata: Gurman afferma che il responsabile del progetto Kevin Lynch punta invece al 2026. Secondo quanto riferito da Lynch, "dopo anni di cambiamenti di priorità e persino di licenziamenti, si è cercato di portare maggiore stabilità e di concentrarsi su obiettivi pratici", il che significa che Lynch sta ora "ridimensionando le aspettative" per garantire che l'auto arrivi effettivamente sul mercato.

Gurman prosegue affermando che la tecnologia di guida autonoma di Apple si avvarrà di una potente macchina denominata Denali, costruita attorno a ben quattro dei più veloci processori Mac di Apple. Si dice che questo sistema sia pronto per la produzione di massa ma, anche in questo caso, si pensa che Apple possa decidere di ridimensionarlo.

Per quanto riguarda i prezzi, Gurman afferma che inizialmente Apple aveva puntato a vendere l'auto per almeno 120.000 dollari, ma ora l'azienda sta cercando di puntare a qualcosa intorno ai 100.000 dollari, collocandola nel territorio della Tesla Model S e della Mercedes-Benz EQS. Questo non la renderà di certo un'auto economica, ma la tecnologia coinvolta potrebbe farle valere il prezzo. Sempre che venga rispettata la finestra di lancio del 2026.

Scritto da Oliver Haslam.