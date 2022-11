Il primo allarme per auto di Ring potrebbe essere dietro l'angolo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'allarme per auto Ring, annunciato due anni fa, potrebbe essere pronto per il rilascio, anche se l'azienda non ha ancora confermato alcuna data.

Quando Amazon ha annunciato per la prima volta l'allarme per auto nel settembre del 2020, non ha detto molto su quando sarebbe stato disponibile. Confermò però che sarebbe costato 59,99 dollari, anche se è possibile che il prezzo sia cambiato a causa dell'inflazione.

A distanza di due anni, Ring ha aggiunto un'immagine del dispositivo all'ultima app Ring per Android e all'inizio di questa settimana ha avvisato la FCC del prodotto. Ciò suggerisce che il prodotto è più vicino che mai alla spedizione, ma dovremo attendere la conferma ufficiale prima di entusiasmarci troppo.

Per quanto riguarda il prodotto, sembra promettente per una serie di motivi. È già stato confermato che si tratta di un piccolo dispositivo che si collegherà alla porta OBD-II dell'auto e poi si connetterà a Internet utilizzando Amazon Sidewalk, un sistema di rete a bassa potenza reso possibile da tutti i dispositivi Amazon Echo presenti nelle case delle persone.

Per quanto riguarda le funzioni, gli utenti riceveranno notifiche nel caso in cui venga rilevato un urto e ci sarà anche la possibilità di attivare a distanza una sirena.

Considerando che la maggior parte delle auto ha già un allarme incorporato, sono le notifiche a rendere interessante l'allarme per auto Ring. Possiamo anche aspettarci che, al momento del lancio, l'apparecchio sia dotato di altre funzioni, ma anche in questo caso dovremo attendere un annuncio per esserne certi.

Scritto da Oliver Haslam.