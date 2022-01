Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante il CES 2022 , Amazon ha annunciato che la sua piattaforma "Fire TV for auto " arriverà quest'anno su più auto.

Alla fine dello scorso anno, Stellantis è diventata la prima casa automobilistica a utilizzare Fire TV come sistema di intrattenimento per auto. È integrato nel Wagoneer e nel Grand Wagoneer. Ora, Amazon ha annunciato che Fire TV per auto sarà disponibile su Jeep Grand Cherokee e Chrysler Pacifica. Verrà inoltre integrato nei modelli 2022 di Ford Explorer e Lincoln Navigator.

Ogni casa automobilistica può personalizzare anche la propria Fire TV per l'esperienza automobilistica.

"Fire TV ha l'esperienza per costruire integrazioni con ogni azienda automobilistica e integrarsi con sistemi audio e controlli di comfort che si adattano alle esigenze del marchio e dei clienti. Quindi per Ford, Jeep, Chrysler, Lincoln e altri, vedrai una gamma di caratteristiche uniche consegnato ai clienti", ha affermato Amazon.

Fire TV per auto è un'esperienza di infotainment che offre Alexa a mani libere, che ti consente, ad esempio, di riprodurre i contenuti pronunciando i comandi.

Immagina che ci siano più schermi nella tua auto, puoi facilmente riprodurre un film che i bambini possono guardare nella parte posteriore. Fire TV per auto consente anche ai passeggeri posteriori di guardare contenuti individuali su ciascun display e di ascoltarli tramite Bluetooth, cuffie cablate o gli altoparlanti dell'auto.

Negli Stati Uniti sono disponibili oltre un milione di programmi TV e film (incluso da Prime Video). Amazon ha persino abilitato i profili personalizzati. Vale anche la pena notare che se i segnali cellulari non sono abbastanza forti dove stai viaggiando, Fire TV per auto supporta i download per la visualizzazione offline.

Ma forse la parte migliore è che puoi finire un film in macchina e poi entrare in casa tua e riprendere da dove avevi interrotto.

Un altro bel trucco: se hai un campanello con video Ring a casa, puoi chiedere "Alexa, mostrami la porta d'ingresso" e vedere il feed video dalla tua auto.