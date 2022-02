Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Non c'è carenza di tecnologia dietro la nuova Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto dell'azienda che arriva in dimensioni più piccole rispetto all'esistente Stelvio .

Offrendo una gamma di propulsori ibridi , potresti essere sorpreso di apprendere che questo non è completamente elettrico, nonostante la tecnologia principale che Alfa sta preparando.

Ovviamente, la cosa che probabilmente ha attirato la tua attenzione non sarà effettivamente in macchina, sarà decentralizzata e là fuori sul web 3.0. Sì, l'Alfa afferma che la Tonale è la prima vettura a venire con un NFT.

Gli NFT ( token non fungibili ) hanno fatto notizia di recente, poiché le aziende si arrampicano per saltare su questo ultimo carrozzone, in quella che sembra una folle corsa per acquistare immagini di scimmie con criptovaluta. Ma l'Alfa Romeo potrebbe cercare di offrire qualcosa di leggermente diverso.

"Previo consenso del cliente, NFT registrerà i dati del veicolo, generando un certificato che può essere utilizzato come garanzia dello stato generale dell'auto, con un impatto positivo sul suo valore residuo", afferma Alfa. Sembra un libro di servizio online. L'Alfa afferma che darà agli acquirenti fiducia nel mercato dell'usato, ma resta da vedere esattamente come verrà gestito quel processo.

Tornando al mondo reale, la Tonale riflette l'eredità sportiva di Afla e ci sono segni distintivi del design Alfa in quel muso e in quei cerchi, con un atteggiamento sportivo che ricorda la Jaguar E-Pace .

Certamente, questo segmento dei SUV compatti è estremamente popolare, soprattutto nei mercati europei, dove ti dà praticità attraverso le strade cittadine più strette con spazio sufficiente per una settimana di viaggio.

L'interno conserva un aspetto sportivo, con volante a tre razze e enormi leve del cambio in alluminio, mentre il display del conducente cerca di aggrapparsi all'idea dei quadranti del passato. Il pulsante di avvio sul volante è un bel tocco, evocativo delle auto sportive di fascia alta.

Naturalmente, i display sono tutti digitali con un display del conducente da 12,3 pollici e un display centrale da 10,25 pollici, funzionanti su Android e offrono interazione e personalizzazione touch. Sono supportati anche Android Auto wireless e Apple CarPlay .

Amazon Alexa è integrato, il che significa che puoi chiedere cose come il tempo, aggiungere alla tua lista della spesa o avere l'Alfa come luogo di consegna per il tuo ultimo acquisto su Amazon. Mentre sei a casa puoi controllare lo stato della tua auto tramite Amazon Echo.

Passando alla potenza, sappiamo che alcuni saranno delusi nell'apprendere che questa non è un'auto elettrica pura, ma esiste una versione ibrida Q4 plug-in, che è descritta come la migliore della categoria.

Quel modello abbinerà il motore a benzina da 1,3 litri che guida le ruote anteriori, con un motore elettrico che guida le ruote posteriori per quella potenza combinata di 275 CV. Ciò significa anche la sua trazione integrale, con una batteria da 15,5 kWh, che si dice fornisca fino a 80 km (50 miglia) di guida in città senza emissioni.

Sembra che potrebbe essere simile al sistema della Jeep Renegade PHEV , ma con una batteria più grande.

Ci saranno anche opzioni ibride convenzionali, con 130 o 160 CV, entrambe a trazione anteriore. L'Alfa dice che l'elettrificazione del Tonale significherà che puoi fare cose come parcheggiare, strisciare e lanciare solo con l'elettrico, senza usare il motore.

Prezzi e disponibilità esatta devono ancora essere confermati, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nel prossimo futuro.

Scritto da Chris Hall.