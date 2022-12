EE Pocket-lint Awards 2022: Auto dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La categoria auto degli EE Pocket-lint Awards è stata esclusivamente elettrica negli ultimi due anni. Questa categoria emergente di auto ha visto un numero di lanci mai visto prima, rendendo questa categoria sempre più difficile.

L'offerta è più variegata, con un numero maggiore di modelli a prezzi più alti e di un numero maggiore di marchi.

Questo ha reso la selezione ancora più impegnativa nel 2022.

Auto dell'anno: Kia EV6

Il fatto che la Kia EV6 abbia vinto nel 2022 non deve sorprendere: è un'auto che ha vinto molti premi ed è facile capire perché.

Kia ha offerto un buon rapporto qualità-prezzo per diversi anni, ma negli ultimi tempi una rinnovata attenzione al design ha portato ad alcuni grandi risultati.

Basata sulla stessa piattaforma della vincitrice del 2021, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 offre grande autonomia e prestazioni, soprattutto nel modello GT, oltre a comfort, praticità e ottime specifiche.

Molto apprezzata: Mercedes-Benz EQE

Mercedes ha iniziato il suo percorso di elettrificazione con decisione, dotando l'EQE di lusso e raffinatezza tali da distinguerlo. L'innovazione viene dall'Hyperscreen (anche se è un costo aggiuntivo) con un'interfaccia utente sofisticata e facile da usare.

Ma l'aspetto esteriore e il comfort interno sono all'altezza della raffinatezza che ci si aspetta da Mercedes. Il tutto, però, ha un costo.

Il meglio del resto

Mentre Kia si è aggiudicata il primo posto con la EV6, c'è un'auto gemella nella lista, la Genesis GV60. Basata sulla stessa piattaforma, presenta molti degli stessi vantaggi, ma è un po' più costosa. La Nissan Ariya offre un SUV elettrico di dimensioni maggiori, molto intelligente e raffinato, mentre la BMW iX proietta i SUV elettrici nel futuro. Per chi cerca qualcosa di più piccolo, la Cupra Born offre una maggiore convenienza e dimensioni compatte, senza sacrificare l'eredità sportiva della Cupra.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

