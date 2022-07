Svelata la MG4 elettrica, destinata al lancio a settembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - MG ha presentato la MG4 EV, un'utilitaria elettrica che entrerà a far parte della sua gamma nel 2022.

Data la scarsità di auto elettriche a prezzi accessibili, il modello compatto sarà probabilmente accolto con favore, grazie all'attenzione di MG per il rapporto qualità-prezzo.

Oltre alla MG ZS e alla MG5 EV, l'azienda non ha rivelato molti dettagli sul nuovo modello, a parte il fatto che si trova su una nuova piattaforma.

È stato confermato che l'altezza della batteria è stata ridotta e che questa piattaforma scalabile sarà utilizzata in futuro per un'ampia gamma di tipi di veicoli.

Le specifiche di cui disponiamo includono opzioni di batterie da 51 o 64 kWh, con un'autonomia citata di 218-281 miglia. Si tratta di un dato competitivo e sarà interessante vedere come questo modello si confronterà con vetture del calibro della Vauxhall Corsa e o della Peugeot e-208.

Le immagini rivelano comunque un design interessante, con un tetto panoramico e uno spoiler posteriore sdoppiato, e dettagli luminosi intricati su tutta la parte posteriore dell'auto. Il frontale presenta un muso aggressivo, che ricorda quello della Cupra Born.

Per quanto riguarda gli interni, il layout è moderno, con display digitali e una semplice manopola sul cruscotto per selezionare la modalità di guida. L'aspetto è pulito e minimalista e potrebbe essere apprezzato dagli acquirenti.

Sembra anche che offra una base di ricarica wireless per il telefono.

Restano da vedere altri dettagli, come la ricarica supportata e la potenza dei motori, anche se è già stato confermato che si tratta di un modello a trazione posteriore.

Si tratta di una caratteristica non rara per le auto elettriche, che MG ha dichiarato essere utile per ottenere una distribuzione dei pesi pari a 50:50.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Aspettiamo questo modello con ansia. Nel 2022 sono stati lanciati alcuni fantastici modelli elettrici, ma non possiamo fare a meno di pensare che gran parte dell'entusiasmo verrà dal segmento delle auto piccole nel prossimo futuro.

Scritto da Chris Hall.