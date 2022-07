Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Formula Uno si sta impegnando per ridurre la propria impronta di carbonio a zero entro il 2030, attraverso numerose iniziative sia in pista che fuori, ma questo potrebbe essere solo l'inizio del suo percorso di sostenibilità. Un giorno potrebbe diventare completamente elettrica.

Questa è l'opinione del pilota di F1 Alex Albon, che ritiene che non si tratti di un se, ma di un quando.

Pocket-lint ha incontrato il pilota della Williams a Silverstone, alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, per una chiacchierata che sarà disponibile per intero in un prossimo episodio del Pocket-lint Podcast. Ci ha detto che il passaggio alle auto completamente elettriche è inevitabile per lo sport: "È inevitabile", ha detto.

"Credo che il rapporto tra la Formula Uno di un tempo, in cui si correva con V8 e V10 e si bruciava carburante ogni fine settimana, e quella di oggi, in cui abbiamo attraversato il ponte con le nostre auto ibride, sia un po' diverso. Quindi, proprio come le auto da strada che si vedono oggi, si arriverà all'elettrico completo. Succederà.

"Credo che la sfida consista nel mantenere l'atmosfera e la drammaticità di una vettura di Formula Uno".

Albon ci ha anche spiegato di essere un pilota più tradizionale quando si tratta di tecnologia all'interno della sua attuale auto di F1 - "Non voglio sembrare anti-tecnologico, ma c'è un elemento su cui facciamo affidamento e alcune parti che non sarei contrario a non avere", ha scherzato - tuttavia, è felice di abbracciare dispositivi e giochi al di fuori dello sport.

Ad esempio, come il collega della Williams Nicholas Latifi, fa un buon uso del kit audio prodotto dallo sponsor del team Bang & Olufsen per aiutarlo a prepararsi alle gare, per bloccare il frastuono dei giorni di gara, soprattutto nei circuiti extraeuropei, dove non ha una stanza del camper in cui rinchiudersi.

Per questo, le cuffie a cancellazione di rumore sono una manna dal cielo: "Le cuffie a cancellazione di rumore sono essenziali per me quando c'è molta gente. Abbiamo molte persone in giro", ha rivelato.

"Con l'unità hospitality europea, ho la mia stanza per gli autisti. Non è male. È chiusa. Ho gli altoparlanti accesi e questo è tutto. Invece, quando andiamo a gare fuori dall'Europa e i circuiti ci forniscono questi container. Diventa caotico e si ha bisogno di stare da soli. Almeno con le cuffie a cancellazione di rumore, puoi allontanarti da tutto questo e concentrarti su qualsiasi cosa".

Forse non sorprende che, pur essendo un appassionato di videogiochi, Albon non sia molto propenso a giocare a giochi di F1 nel tempo libero: "La maggior parte dei giochi a cui gioco non sono giochi di corse", ha detto.

"Mi piace giocare a qualsiasi tipo di gioco. Al momento mi piace Valorant".

Potrete ascoltare la nostra intervista completa ad Alex Albon in un prossimo episodio del Pocket-lint Podcast.

Questo fine settimana correrà per la Williams nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con una vettura aggiornata. Bang & Olufsen ha iniziato la sua collaborazione con la squadra corse all'inizio di quest'anno.

Scritto da Rik Henderson.