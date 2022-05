Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - DeLorean ha presentato la sua tanto attesa rivisitazione dell'auto classica degli anni '80.

Progettata in collaborazione con Italdesign, la DeLorean Alpha5 si basa sulla DMC-12, la sfortunata auto sportiva resa ancora più famosa dalla trilogia cinematografica di Ritorno al futuro.

Mantiene le porte ad ali di gabbiano e la stessa forma approssimativa, ma aggiunge delle curve per una rivisitazione molto moderna dell'originale.

Soprattutto, incorpora una trasmissione completamente elettrica, con la dichiarazione che può accelerare da 0 a 100 miglia orarie in soli 3,4 secondi e che il modello base può raggiungere "oltre 300 miglia" con una singola carica.

Questo grazie a un pacco batterie da 100 kWh. La velocità massima è limitata a 150 miglia orarie.

Si pensa che siano in arrivo anche altre versioni, sebbene non siano ancora state annunciate e/o confermate.

È interessante il fatto che le porte si sollevino per entrambi i gruppi di sedili, in modo che i passeggeri posteriori possano entrare attraverso le rispettive portiere, così come il conducente e i passeggeri anteriori.

All'interno, i richiami all'originale degli anni '80 sono pochi o nulli, con una console centrale molto moderna dotata di un display touchscreen.

Un cruscotto virtuale per il guidatore è l'unica altra caratteristica distintiva nella parte anteriore.

DeLorean sostiene che l'Alpha5 entrerà in produzione nel 2024. Non si sa ancora nulla sui prezzi.

Scritto da Rik Henderson.