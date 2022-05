Stellantis: il cloud è la chiave per le future esperienze in auto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo smartphone si è evoluto fino a diventare il dispositivo tecnologico più personale che tutti noi portiamo con noi: non è più solo un telefono, ma un computer altamente connesso che gestisce le nostre vite. Con l'ascesa dello smartphone, siamo diventati tutti più esperti di tecnologia, dipendenti dalla tecnologia e concentrati sulla tecnologia.

Per una casa automobilistica, questo rappresenta una sfida, secondo Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantic. Curic sa tutto sulla tecnologia in rapida evoluzione, essendo stato recentemente vicepresidente di Alexa Automotive presso Amazon, ma avendo nel suo curriculum anche aziende del calibro di Toyota e Microsoft.

Nel Podcast di Pocket-lint abbiamo chiesto a Curic come facesse una casa automobilistica a tenere il passo quando la tecnologia si muoveva così velocemente al di fuori dell'auto.

"Non è stato facile per le case automobilistiche", ha detto Curic, "anzi è stato molto, molto difficile farlo e nessuna casa automobilistica ha fatto un buon lavoro negli ultimi dieci anni per... stare al passo con tutti questi rapidi cambiamenti".

"Ma abbiamo in programma, con la nostra cabina digitale di prossima generazione, di cambiare le carte in tavola e di attuare un piano per spostare l'esperienza digitale nel cloud".

Così come negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un aumento delle capacità della nostra tecnologia, abbiamo anche visto l'enorme potenza del cloud.

Ha reso possibili esperienze che 20 anni fa sarebbero sembrate insondabili senza un'enorme memoria locale per tutte le informazioni e un'enorme potenza per l'elaborazione, ma ha reso possibili esperienze virtualizzate, in cui il computer del cloud fa tutto il lavoro e il dispositivo connesso ne vede i benefici.

"Possiamo cambiare le esperienze che le persone vivono nell'abitacolo in modo più rapido, farlo nel cloud e poi riprodurle all'interno del veicolo", dice Curic, affermando che ci saranno aggiornamenti trimestrali e in alcuni casi settimanali per mantenere fresche le esperienze in auto.

Poiché Stellantis è un gruppo molto vasto (Jeep, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Dodge e altri), non tutte le esperienze offerte da questi marchi saranno uguali, ma tutte funzioneranno sulla stessa piattaforma digitale.

"Una cosa che... stiamo facendo in questo momento è una radicale semplificazione della piattaforma elettronica e hardware, e poi anche dello stack software", dice Curic, "e ciò che costruiamo in termini di software della cabina digitale sarà identico per tutti i nostri marchi - ciò che sarà diverso sono i contenuti e i servizi applicativi per i diversi marchi".

Alla base dell'esperienza c'è la connettività, sia per i sistemi dell'auto che per l'esperienza in auto dei clienti, con una maggiore connettività che viene garantita da una maggiore velocità di connessione mobile.

Questo è un aspetto che Qualcomm conosce bene e Stellantis ha collaborato con Qualcomm per realizzare gran parte del cambiamento. In questo modo, i produttori di automobili hanno un approccio più semplice a quello che Qualcomm chiama"telaio digitale".

"Scegliendo più fornitori di hardware o partner, si dovrebbero mettere insieme molti pezzi. Con Qualcomm, invece, riteniamo che con un unico partner solido si possa ottenere molto di più", afferma Curic.

Sebbene si possa pensare che la propria auto sia ben connessa in questo momento, nei prossimi anni ci sarà molto di più e, stando alle parole di Stellantis, le auto del futuro dovrebbero essere in grado di tenere il passo con i cambiamenti tecnologici.

È possibile ascoltare il resto dell'intervista - che riguarda i veicoli autonomi, l'apprendimento automatico e altre tecnologie - nel Podcast di Pocket-lint.

Scritto da Chris Hall.