Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Dipartimento dei Trasporti ha delineato le modifiche al Codice della Strada che permetteranno ai conducenti di guardare i contenuti sugli schermi in macchina quando un'auto a guida autonoma ha il controllo.

Le stesse modifiche non permetteranno di usare il cellulare, a causa del "maggior rischio che comportano nel distrarre i conducenti, come dimostrato dalla ricerca".

L'annuncio è un cenno ai cambiamenti nelle regole che saranno necessari per quelli sulle strade del Regno Unito per sfruttare le tecnologie che le auto del futuro offriranno, con un quadro giuridico completo che dovrebbe essere in vigore entro il 2025.

C'è molto da decifrare qui, tuttavia. Questa non è la luce verde per iniziare a guardare Netflix nella tua Tesla mentre usi il pilota automatico in autostrada - perché la definizione di ciò che sarà una "modalità di guida autonoma" accettabile è molto importante.

Attualmente, nessun veicolo è approvato per la guida autonoma e i sistemi attuali sono visti come assistenza alla guida, il che significa che si deve ancora avere il controllo del veicolo in ogni momento. Mentre molti sistemi - dall'Autopilot di Tesla al ProPilot di Nissan - si offriranno di assumere la guida al posto vostro, dovrete comunque avere la vostra attenzione sulla strada e le mani sul volante.

C'è un accenno a ciò che sarà accettabile comunque: "L'introduzione della tecnologia è probabile che inizi con veicoli che viaggiano a bassa velocità sulle autostrade, come nel traffico congestionato".

Molti avranno già familiarità con il cruise control adattivo che controllerà la velocità del vostro veicolo e la distanza dall'auto di fronte - con alcuni sistemi che supportano l'arresto completo e l'allontanamento di nuovo.

In queste situazioni, sotto i cambiamenti proposti, potreste essere in grado di guardare qualcosa per intrattenervi su uno schermo in macchina. Questo renderà almeno più tollerabili i lunghi ingorghi delle vacanze.

Ciò che è interessante qui è la distinzione tra permettere ai conducenti di "visualizzare contenuti che non sono legati alla guida su schermi integrati" e l'uso di uno smartphone. Sappiamo tutti che l'uso di uno smartphone distrae - e anche toccando uno smartphone si potrebbe violare le regole attuali.

Quindi sembra che la differenza qui riguardi il lasciarvi liberi di interagire con l'auto, piuttosto che avere un dispositivo in mano e inviare messaggi ai vostri amici. Potreste essere in grado di sedervi con le mani leggermente sul volante, guardando Bridgerton sul display al centro mentre la macchina guida da sola.

Il grande passo avanti qui è che nulla sta ancora cambiando. Ma il Dipartimento dei Trasporti si sta preparando a fare quel prossimo passo che potrebbe, ad un certo punto, permettervi di distogliere lo sguardo dalla strada.

Scritto da Chris Hall.