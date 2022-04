Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La DeLorean Motor Company ha annunciato quando svelerà il suo veicolo completamente elettrico.

L'azienda, con sede in Texas, non è la stessa casa automobilistica che ha prodotto l' iconica DMC-12 , ma possiede i diritti di marchio e fornisce parti di auto DeLorean d'epoca. Da più di un decennio afferma di essere interessata a una DeLorean completamente elettrica con un'autonomia di 100 miglia. Ma ora sembra prendere le cose sul serio. Ha iniziato a prendere in giro un veicolo completamente elettrico all'inizio di quest'anno tramite i social media con lo slogan: " Il futuro non è mai stato promesso ".

Ora fornisce alle persone una data di presentazione specifica per quell'auto: 18 agosto 2022.

Chiariamo un po' le cose. La prossima generazione di DeLorean verrà messa a fuoco il 18 agosto 2022. Per ulteriori informazioni leggi il comunicato stampa qui: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) 4 aprile 2022

La DeLorean Motor Company ha promesso di condividere il nome ufficiale dell'EV e di fornire maggiori dettagli sul veicolo durante l'evento. Tre giorni dopo, la società ha dichiarato che esporrà il veicolo elettrico sul Concept Lawn di Pebble Beach . La casa automobilistica la descrive come una "concept car tanto attesa" che è il culmine di una "storia di oltre 40 anni con la prestigiosa società di design Italdesign".

Poco si sa sull'EV a questo punto, ma il sito web di DeLorean presenta una grafica stagliata che suggerisce che presenterà le porte ad ala di gabbiano del DMC-12.

Scritto da Maggie Tillman.