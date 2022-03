Come guardare l'anteprima mondiale di Lotus Eletre dal vivo online

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Lotus è nota soprattutto per le sue auto sportive a due posti. Da Lotus Esprit di James Bond fino a Elise, Exige ed Evora , è un marchio iconico con un lungo pedigree di prestazioni, ma che sta attraversando un'enorme transizione.

Ora sotto la proprietà del gruppo automobilistico cinese Geely (insieme a quelli del calibro di Polestar ), l'azienda ha in programma di lanciare quattro auto elettriche in una gamma di segmenti, a cominciare dalla Lotus Eletre, precedentemente nota con il nome in codice Lotus Type 132. Lo sappiamo già è un SUV elettrico, quindi è un bel cambiamento per Lotus.

Ecco come assistere alla presentazione del nuovo modello.

Il lancio della Lotus Eletre avverrà martedì 29 marzo 2022, alle 19:30 a Londra. Ecco i tempi globali per riferimento:

San Francisco - 11:30 PDT

New York - 14:30 EDT

Londra - 19:30 BST

Berlino - 20:30 CEST

Nuova Delhi - 00:00 IST, 30 marzo

Tokyo - 03:30 JST, 30 marzo

Sydney - 05:30 AEDT, 30 marzo

Sì, Lotus ha confermato che potrai guardare il lancio su YouTube , Facebook o su Lotuscars.com . Mireremo a incorporare il video qui quando sarà reso disponibile.

La Lotus ha preso in giro la Lotus Type 132 per un po' di tempo, avendo inizialmente detto che sarebbe stato un SUV di segmento E. Ciò suggerisce che questo non sarà un mercato di massa, sarà un'esclusiva - ed è quello che ci aspetteremmo da questa nuova generazione di auto Lotus.

I video teaser si sono concentrati su cose come i materiali in fibra di carbonio, linee moderne e aggressive con un'enfasi su velocità e luce. Questo è ciò per cui Lotus è nota e ci aspetteremmo che la Lotus Type 132 - ora nota come Lotus Eletre - fosse una vetrina di tutto ciò che Lotus ha fatto in passato.

Questo è un grande cambiamento per Lotus, quindi ci aspettiamo prestazioni progettate per stupire, ci aspettiamo di sentire molto su guida e maneggevolezza, sul pedigree di un'auto sportiva e sull'eredità che deriva dalla pista. Ma dietro tutto ciò, ci aspettiamo qualcosa di tecnologicamente avanzato, che apra la strada alle auto elettriche Lotus che lo seguiranno .

Scritto da Chris Hall.