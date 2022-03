Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È da tempo che non puoi tenere e utilizzare un telefono cellulare mentre guidi nel Regno Unito, per la sicurezza tua, degli altri utenti della strada e dei pedoni.

Tuttavia, essendo la legge la bestia complessa che è, c'è stata una scappatoia che ha visto annullati alcuni casi: nel 2019 un conducente ha presentato ricorso in appello , dopo aver registrato un incidente utilizzando il suo dispositivo mobile, e ha vinto perché non stava usando esplicitamente esso per la comunicazione.

Quella scappatoia è stata ora colmata, con il 25 marzo 2022 che ha finalmente visto la legge modificata e resa più chiara.

Per chiarezza, il sito Web aggiornato del governo del Regno Unito afferma: "È illegale tenere e utilizzare un telefono, un navigatore satellitare, un tablet o qualsiasi dispositivo in grado di inviare o ricevere dati, mentre si guida o si guida una moto. Ciò significa che non è necessario utilizzare un dispositivo in mano per qualsiasi motivo, online o offline.

"La legge si applica ancora a te se sei: fermo al semaforo; in coda nel traffico; supervisionare un guidatore inesperto; guidare un'auto che spegne il motore quando smetti di muoverti; impugnare e utilizzare un dispositivo offline o in modalità aereo ."

Il messaggio è chiaro: non è possibile utilizzare il cellulare o il dispositivo durante la guida. La penalità è fino a 6 punti e una multa di £ 200 in caso di violazione di queste regole. Se sei un nuovo conducente (cioè superato entro due anni) potresti perdere la patente.

Tuttavia, puoi utilizzare un dispositivo in vivavoce, ad esempio per accettare una chiamata, ma non puoi mai tenere in mano detto dispositivo, nemmeno per accettare una chiamata.

Se, tuttavia, il tuo dispositivo è montato, ad esempio su un supporto per parabrezza o un supporto per cruscotto o un tappetino, puoi negoziare in modo ragionevole con l'interfaccia, in modo simile a come faresti con un sistema integrato nell'auto (come quando utilizzando Android Auto o Apple CarPlay).

Tieni presente, tuttavia, che un dispositivo montato non deve "ostruire la visuale della strada e del traffico davanti", altrimenti si tratta di un'infrazione separata, anche se non stai utilizzando il dispositivo che potrebbe comportare 3 punti di penalità.

La legge si applica se hai il controllo di un veicolo, quindi se sei parcheggiato in sicurezza, puoi maneggiare il tuo dispositivo mobile. Anche l'utilizzo di un'app per parcheggiare a distanza un veicolo va bene.

Una specifica deroga è stata concessa per l'utilizzo dei pagamenti mobili, come ad esempio in un drive-through: ma la legge prevede che il veicolo “non si muova”.

Se hai "bisogno di chiamare il 999 o il 112 in caso di emergenza ed è pericoloso o impraticabile fermarsi", anche questo è consentito.

Inutile dire davvero: non utilizzare il tuo dispositivo mobile mentre guidi, è contro la legge nel Regno Unito allo scopo di aumentare la sicurezza per tutti.

Scritto da Mike Lowe.