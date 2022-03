Gogoro mostra la prima batteria EV sostituibile a stato solido

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gogoro è in circolazione da molto tempo, lanciando per la prima volta i suoi scooter elettrici con batterie sostituibili in abbonamento nel 2016 .

Va notato che questi sono scooter elettrici in stile ciclomotore da strada, non i sempre più popolari monopattini elettrici che vedi ad ogni curva.

Il concetto di batteria sostituibile si è dimostrato piuttosto popolare ed è stato un modo intelligente per aggirare i limiti di autonomia che affliggevano i veicoli elettrici in quel momento.

Non contento di riposare sugli allori, Gogoro ha cercato modi per migliorare ulteriormente l'esperienza dello scooter elettrico.

L'azienda ha collaborato con la tecnologia ProLogium per mostrare quella che sostiene essere la prima batteria per veicoli elettrici a stato solido intercambiabile al mondo.

Il prototipo della batteria al litio ceramica è compatibile con gli attuali scooter di Gogoro, ma dovrebbe fornire una capacità molto più elevata rispetto a quelle attualmente disponibili.

Le società puntano a una capacità di 2,5 kWh, rispetto agli 1,7 kWh attualmente offerti.

Non si tratta solo di capacità, tuttavia, le batterie a stato solido dovrebbero anche essere molto più sicure delle loro cugine a base di ioni di litio.

Il peggior incubo di ogni proprietario di veicoli elettrici è un incendio della batteria e la natura meno volatile della tecnologia a stato solido dovrebbe renderli molto meno probabili.

Mentre Gogoro e ProLogium si aspettano di fare di questa un'offerta commerciale, le società non hanno specificato un periodo di tempo.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

La maggior parte di noi sarà più entusiasta della prospettiva che questa tecnologia raggiunga veicoli elettrici più grandi , ma per ora questo è un primo passo promettente.

Scritto da Luke Baker.