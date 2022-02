Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Grande Scott! Una DeLorean completamente elettrica è in lavorazione?

Sembrerebbe essere il caso, sulla base di un Tweet della società, completo di un teaser della silhouette dell'auto (come nella foto) insieme all'hashtag "#DeloreanEVolved" - l'"EV" in maiuscolo è il regalo chiave.

Quando si tratta di auto classiche, la DeLorean ha un seguito quasi cult, in gran parte dovuto alla DMC-12 che compare nella serie di film Ritorno al futuro .

Ma DMC - questa è la DeLorean Motor Company (non Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, né Deep and Meaningful Conversation) - non era originariamente un'azienda automobilistica di successo, essendo crollata solo un paio d'anni nel suo ciclo di produzione dei primi anni '80.

Tuttavia, nel 1995 la società è stata acquisita, con la proprietà intellettuale sul nome della DeLorean Motor Company assicurata. Da allora ha sostituito parti per il piccolo numero di veicoli DeLorean ancora in circolazione (si pensa che ne siano stati costruiti solo 9000; i modelli rimanenti possono arrivare a $ 20.000-60.000 oggi, a seconda delle condizioni).

Tuttavia, qui è dove la storia prende una svolta. Negli Stati Uniti un atto ha ricevuto il timbro di approvazione nel gennaio 2021 consentendo la produzione di veicoli replica in volumi ridotti. È qualcosa che DMC - che ha sede a Humble, in Texas - aspetta da anni e, potenzialmente, potrebbe essere la ragione dietro questa DeLorean elettrica.

Il nostro pensiero iniziale è che la DeLorean non riapparirà come un veicolo completamente nuovo. A meno che non sia supportata da un'importante e affermata azienda automobilistica, perché è semplicemente un'operazione così costosa e complessa viste le normative odierne. Stiamo completamente speculando qui, ma la Gigafactory di Tesla si trova anche in Texas - ora non sarebbe un collegamento per far parlare di sé e il tipo di folle collaborazione per cui Elon Musk sarebbe pronto?

In questo momento DMC non sta rivelando molto, a parte uno scorcio stagliato di porte ad ali di gabbiano dall'aspetto classico, creando una forma a V frontale, come rivelato in quell'importantissimo Tweet. Dobbiamo dire, tuttavia, che quelle portiere non seguono esattamente la stessa forma dell'auto originale, mentre la silhouette a "V" sul davanti è anche un nuovo punto di differenza.

Quando potremo vedere di più? Bene, la voce è per quest'anno - e puoi iscriverti sul sito ufficiale DeLorean.com per ulteriori informazioni. Speriamo che ci sia una data di rivelazione del 15 ottobre, solo per rendere felici tutti noi fan di Ritorno al futuro .

Se saremo tutti in attesa di uno sguardo al passato aggiornato o qualcosa di completamente più radicale, dovremo solo aspettare e vedere. Siamo sicuri che andrà molto più veloce di 88 mph però...

Scritto da Mike Lowe.