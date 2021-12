Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - GM ha rilasciato un teaser per un prossimo veicolo elettrico . Ha realizzato una versione elettrica del camion a grandezza naturale GMC Sierra Denali.

General Motors non ha ancora annunciato quando svelerà il pickup alimentato a batteria, ma probabilmente sarà dopo il debutto della Chevrolet Silverado EV al CES 2022 il 5 gennaio. Nel frattempo, sta dando ai fan qualcosa da masticare: unimmagine teaser che mostra il naso quadrato, completo di illuminazione a forma di L e un grande badge GMC luminoso in cima a unenorme griglia. Ha anche pubblicato un video teaser per evidenziare le capacità di illuminazione.

Non si sa molto altro a questo punto. GM ha affermato che funzionerà sulla piattaforma di batterie per veicoli elettrici Ultium e sarà assemblato presso la Factory Zero di GM a Detroit e Hamtramck, nel Michigan. Probabilmente non entrerà in produzione fino allinizio del 2023, come la Chevy Silverado EV.

La Sierra è uno dei camion più popolari di GMC. È anche uno dei camion più grandi della casa automobilistica. Sarà in concorrenza con gli altri pickup elettrici in arrivo sul mercato dei veicoli elettrici, come l F-150 Lightning , il Tesla Cybertruck e il Rivian R1T.

