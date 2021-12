Le auto elettriche sono appena diventate più costose: la sovvenzione per le auto elettriche nel Regno Unito viene nuovamente tagliata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito ha annunciato che sta cambiando la struttura della sovvenzione per auto plug-in (o schema di sovvenzione plug-in), riducendo il limite di qualificazione a sole 32.000 sterline.

Il DfT afferma che il cambiamento è stato fatto in modo che ci sia il supporto per chi ne ha più bisogno, chi acquista auto elettriche nella fascia di prezzo più bassa.

La spinta al cambiamento sembra essere laumento del volume delle vendite di auto elettriche nellultimo anno; come abbiamo visto in passato, il Dipartimento dei trasporti vede il regime di sovvenzione come un aiuto per coloro che lottano per permettersi unauto elettrica, piuttosto che come un incentivo per lacquisto di energia elettrica.

Il nuovo limite significa che ora hai meno scelte se vuoi beneficiare della concessione plug-in e ora si applicherà solo ad auto come Mini Electric , Fiat 500e , Vauxhall Corsa e , qualificandosi per £ 1.500 di sconto sul prezzo.

Il tasso più elevato della sovvenzione viene mantenuto per i veicoli accessibili con sedia a rotelle, mantenendo il limite di prezzo di £ 35.000 e il valore della sovvenzione di £ 2.500.

Nel Regno Unito ci sarà un divieto di vendita di nuovi veicoli a combustione nel 2030 e i modelli ibridi saranno vietati entro il 2035. Il taglio della sovvenzione per le auto plug-in è stato una sorpresa, con molti che si aspettano che il governo del Regno Unito sovvenzionare laumento dei costi per lacquisto di auto elettriche per contribuire a raggiungere gli obiettivi di emissioni.

Ma non è stato così: man mano che le auto elettriche si sono affermate, la sovvenzione è stata progressivamente ridotta.

Le auto elettriche costano ancora qualcosa di più rispetto alle rivali a combustione: la Mini Electric, ad esempio, può essere tua da £ 27.000 (con la sovvenzione di £ 1.500), mentre un equivalente a benzina sarebbe di circa £ 23.000 (Cooper S). Questo divario cresce man mano che le auto diventano più costose.

La notizia è stata annunciata il 15 dicembre 2021 e nel momento in cui scriviamo, non tutte le case automobilistiche hanno aggiornato i loro prezzi per riflettere i nuovi livelli. Non saremmo sorpresi se lo schema fosse chiuso nel 2022 e assegnato alla storia.