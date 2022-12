Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La tecnologia delle celle a combustibile è in fase di sviluppo dalla fine del 1800 e le celle a combustibile a idrogeno sono in circolazione dai primi anni Trenta. Tuttavia, non sono mai state così ampiamente discusse come oggi.

Questo perché la tecnologia è quasi giunta a una fase in cui può essere impiegata nei veicoli di consumo su scala di massa, con celle a combustibile in grado di azionare motori elettrici e mantenere emissioni zero senza bisogno di essere rifornite ogni 100-200 miglia.

Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulla tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno e sulla possibilità che sia presente nella vostra prossima auto.

Cos'è la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno?

Una cella a combustibile è per certi versi simile a una batteria: fornisce essenzialmente una corrente elettrica.

Tuttavia, mentre una batteria immagazzina energia, una cella a combustibile ne genera di propria. Utilizza una fonte di combustibile - in questo caso l'idrogeno - che reagisce chimicamente con l'ossigeno dell'aria per creare una carica elettrica. L'elettricità può quindi essere utilizzata per alimentare macchinari o, nel caso dei veicoli di consumo, per alimentare direttamente la trasmissione o per ricaricare una batteria ricaricabile che successivamente la aziona.

Inoltre, a differenza delle alternative di combustione, i prodotti di scarto del processo sono solo un po' di calore e acqua (H2O). Si tratta quindi di una tecnologia a emissioni zero, adatta al futuro dei viaggi puliti e verdi.

Vantaggi delle celle a combustibile a idrogeno

Oltre alle emissioni zero, l'idrogeno è un combustibile sostenibile rispetto, ad esempio, alle alternative a base di combustibili fossili. La sua produzione è addirittura ecologica.

Molti impianti di produzione di idrogeno funzionano con energia solare o eolica e utilizzano l'elettrolisi per estrarre l'idrogeno dall'acqua, persino dall'acqua di mare. Questo metodo ha un'impronta di carbonio molto bassa e il gas rilasciato nell'aria durante la produzione è semplicemente ossigeno.

L'idrogeno puro prodotto in questo modo è ideale per l'uso a bassa temperatura, come nelle celle a combustibile per le automobili.

Naturalmente, non tutti gli impianti di produzione di idrogeno sono completamente ecologici e alcuni utilizzano ancora combustibili fossili come parte del processo, ma si spera che i metodi elettrolitici possano essere incrementati in scala nel tempo per garantire che l'intera catena diventi il più possibile a zero emissioni di carbonio.

Un altro vantaggio della tecnologia delle celle a combustibile rispetto ad altre rivali a basse o zero emissioni è che le celle possono potenzialmente produrre molta energia per dispositivi relativamente piccoli. Ciò significa che un'auto che utilizza l'idrogeno come fonte di combustibile dovrebbe essere in grado di percorrere distanze molto maggiori rispetto a un'auto equivalente completamente elettrica.

Barriere delle celle a combustibile a idrogeno

Vale la pena notare che, sebbene l'utilizzo dell'idrogeno come combustibile per le auto sia ovviamente vantaggioso, c'è una barriera particolare che al momento impedisce ai produttori di produrre veicoli a idrogeno sul mercato di massa: l'accessibilità.

Purtroppo, anche se la tecnologia e gli impianti di produzione dell'idrogeno esistono da decenni, l'infrastruttura non è in grado di supportare le auto di consumo su larga scala. In pratica, c'è una netta mancanza di punti di rifornimento.

Nel Regno Unito sono attualmente disponibili solo 14 stazioni di rifornimento accessibili al pubblico. E la maggior parte di queste si trova a Londra o nelle vicinanze. Ce n'è solo una in Irlanda del Nord, nell'Ulster.

Una delle più grandi reti di rifornimento di idrogeno del Regno Unito, Motive Fuels (ex ITM Power), ha attualmente solo quattro siti. Ha in programma di costruirne altri, ma al momento non sono sufficienti per considerare il carburante come una valida opzione per i consumatori.

Un altro possibile ostacolo è la sicurezza. L'idrogeno è un gas altamente infiammabile e il suo trasporto e l'installazione di soluzioni di stoccaggio sicure sono entrambi impegni costosi, almeno inizialmente. L'idrogeno è un gas altamente infiammabile e il suo trasporto e l'installazione di soluzioni di stoccaggio sicure sono entrambi impegni costosi - almeno inizialmente.

Questa situazione potrebbe però cambiare rapidamente, perché l'idrogeno viene preso in considerazione come sostituto del gas naturale, ad esempio per il riscaldamento domestico. La produzione e l'infrastruttura dell'idrogeno potrebbero cambiare radicalmente per sostituire il gas, con il vantaggio di essere in una posizione migliore per la manutenzione dei veicoli a idrogeno.

Quali sono le auto a celle a combustibile a idrogeno disponibili oggi?

La mancanza di accessibilità da parte dei consumatori è chiaramente un ostacolo importante per i produttori di automobili. È improbabile che investano pesantemente nella produzione fino a quando non ci sarà un'infrastruttura in grado di supportare i loro veicoli.

Tuttavia, ci sono già un paio di opzioni disponibili sul mercato, da parte di Hyundai e Toyota. Il Gruppo BMW si è impegnato a testare un prototipo di auto a idrogeno in un prossimo futuro, mentre Land Rover ha testato veicoli a celle a combustibile a idrogeno sulle strade nel 2021.

La Hyundai Nexo è un'auto di serie disponibile in commercio nel Regno Unito in questo momento. Purtroppo, però, costa poco meno di 70.000 sterline.

Recentemente è stata affiancata dalla Toyota Mirai di seconda generazione, che è un po' più economica, ha un design elegante e un'autonomia potenziale fino a 400 miglia.

Questo grazie alla batteria di bordo, al serbatoio di idrogeno e alle celle a combustibile.

Toyota ha anche stretto una partnership con BMW per fornire la tecnologia delle celle a combustibile per il concept i Hydrogen NEXT del gruppo tedesco, attualmente in fase di test.

Ci vorrà ancora un po' prima che BMW costruisca un'auto a idrogeno di serie: "Al più presto nella seconda metà di questo decennio", ha dichiarato l'azienda in un comunicato.

A dire il vero, la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno è ancora agli albori, almeno per quanto riguarda l'uso in auto. È probabile che dovremo aspettare diversi anni prima che la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno raggiunga la magica miscela di accessibilità e disponibilità.

Ma fortunatamente, nel frattempo, le case automobilistiche sono impegnate nello sviluppo continuo di tecnologie completamente elettriche, che dovrebbero essere utili fino all'arrivo della vera svolta.

