(Pocket-lint) - La società madre di TikTok, ByteDance, ha una filiale VR chiamata Pico e si sta preparando a svelare il suo nuovo headset. Ha anche condiviso la data dell'evento. Il nuovo headset VR di Pico si chiamerà Pico 4 o Pico Phoenix e potrebbe essere disponibile in due configurazioni.

L'azienda con sede a Pechino ha dichiarato che terrà un evento online il 22 settembre. "Non vediamo l'ora di mostrarvi ciò che abbiamo in serbo per voi", ha condiviso Pico su LinkedIn, che ha in serbo un "annuncio di un nuovo prodotto" e ha anche accennato alla sagoma di un auricolare VR. L'azienda non ha rivelato altro, ma nelle ultime settimane ci sono state fughe di notizie che indicavano l'arrivo di un headset.

Si pensa che il modello Pro sia il primo ad arrivare. Secondo un documento dell'FCC, individuato da Protocol, il modello Pro include funzionalità di tracciamento del volto e degli occhi, esegue Android Q ed è alimentato da un processore Qualcomm. Sarà inoltre dotato di una telecamera RGB interna per il passaggio di video a colori, consentendo esperienze di realtà mista. Le cuffie dovrebbero essere più piccole dell'attuale Neo 3 di Pico. Tra le altre caratteristiche si vocifera di un display a risoluzione più elevata e di una regolazione hardware automatica dell'IPD. (Questo permetterà di adattarsi alle distanze pupillari per un'esperienza più confortevole, si legge in un documento presentato al Bluetooth SIG).

Sommando il tutto, il nuovo auricolare Pico - almeno la versione Pro - sembra molto simile all'imminente auricolare Project Cambria di Meta, che debutterà a ottobre. Potete leggere tutto su queste cuffie qui.

ByteDance ha fatto la sua prima incursione nella VR attraverso l'acquisizione di Pico - il terzo produttore di cuffie VR a livello globale nel primo trimestre del 2021, secondo IDC - lo scorso anno per una somma non rivelata.

ByteDance ha trovato il successo con TikTok, ma l'acquisizione di Pico ha segnato una spinta alla diversificazione del business. Al momento dell'acquisizione, ByteDance ha dichiarato in un comunicato che "la suite completa di tecnologie software e hardware di Pico, così come il talento e la profonda esperienza del team, sosterranno sia il nostro ingresso nello spazio VR che l'investimento a lungo termine in questo settore emergente".

Scritto da Maggie Tillman.