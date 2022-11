Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

MAUI, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato lapiattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 durante lo Snapdragon Summit, ma questo non è stato l'unico nuovo chipset rivelato. L'azienda ha anche presentato lo Snapdragon AR2 Gen 1, che è stato costruito da zero, specificamente per la realtà aumentata (AR).

Qualcomm spera che il chipset AR2 Gen 1 consenta ai suoi partner di creare occhiali AR più sottili ed eleganti, che potrebbero essere indossati. Il chipset è in fase di realizzazione da un po' di tempo ed è stato progettato per garantire alte prestazioni e bassi consumi in un fattore di forma ridotto, offrendo anche il supporto per il Wi-Fi 7 in quella che si dice essere una novità mondiale per l'AR.

Durante il keynote dello Snapdragon Summit, Qualcomm ha dichiarato che il chip AR2 Gen 1 sfrutta una nuova architettura di elaborazione distribuita, con un processore AR e un co-processore AR per ridurre la potenza a meno di 1W. Si tratta di una "pietra miliare" per la creazione di occhiali AR più eleganti.

Niantic è salita sul palco durante lo Snapdragon Summit per mostrare l'evoluzione di un paio di occhiali AR che utilizzeranno il chipset AR2 Gen 1. Il progetto non era ancora definitivo, ma è stato realizzato con un processore AR e un co-processore AR. Il design non era definitivo, ma si notava una netta differenza di dimensioni tra il prototipo originale e il modello più recente dotato del nuovo chip.

Qualcomm ha anche rivelato alcuni degli altri partner con cui sta lavorando, tutti in diverse fasi di sviluppo di nuovi occhiali AR. Tra questi partner figurano Lenovo, LG, Oppo, Pico, Sharp, TCL e Xiaomi.

Scritto da Britta O'Boyle.