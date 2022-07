Cuffie HTC Vive Pro 2 e kit completo scontati per il Prime Day

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'HTC Vive Pro 2 viene scontato per la prima volta in Europa. Con l'Amazon Prime Day in pieno svolgimento, HTC offre a noi appassionati di realtà virtuale uno sconto su una delle nostre cuffie VR preferite.

L'HTC Vive Pro 2 è una cuffia VR che promette un display "best-in-class" con una delle più alte risoluzioni sul mercato - 4896 x 2448 pixel totali. Grazie a un pannello LCD IPS a commutazione rapida con una configurazione di lenti dual-stack, ha anche alcune delle immagini più piacevoli che abbiamo visto. Tuttavia, essendo un'ammiraglia, non è certo il dispositivo più conveniente in circolazione.

Se il prezzo vi ha scoraggiato, allora queste offerte potrebbero essere interessanti.

Da oggi al 19 luglio, HTC offre sconti sia sul kit completo che sulle cuffie standalone. È possibile trovare le offerte direttamente tramite HTC o acquistarle su Amazon. Gli sconti includono 100 €/£ sul kit completo di Vive Pro 2 o 70 €/£ sulle cuffie da sole. Se si possiede già una cuffia Vive o Vive Pro, l'acquisto della cuffia da sola è un'opzione di aggiornamento valida e ora più interessante.

Scritto da Adrian Willings.