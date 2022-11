I preordini di PlayStation VR2 sono attivi, ma non è così semplice

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha aperto i preordini per la PlayStation VR2 in una manciata di paesi, ma il processo per ottenerla è ancora più complicato.

I giocatori di Regno Unito, Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi possono registrarsi per preordinare le nuove cuffie PlayStation. E sì, avete letto bene.

Il processo di pre-ordine di Sony non solo richiede che abbiate un account PSN, ma anche che registriate il vostro interesse a pre-ordinare la prossima grande novità nel mondo dei giochi VR. Non c'è alcuna garanzia di riuscire a mettere le mani su una console, ma Sony afferma che si metterà in contatto con voi se sarete selezionati.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Coloro che saranno ritenuti meritevoli di acquistare una PlayStation VR2 potranno sborsare 529,99 sterline / 549,99 dollari / 599,99 euro per averla, anche se chi desidera il gioco Horizon Call of the Mountain potrà acquistare un bundle. Chiunque si registri deve tenere d'occhio le istruzioni su come completare l'ordine, nonché la data e l'ora in cui potrà farlo.

Chi spera di poterne acquistare un paio e venderne uno per ricavarne un profitto, però, rimarrà deluso: "A causa delle quantità limitate e dell'elevata domanda, limiteremo le transazioni a un solo PS VR2 per ID PSN e per nucleo familiare", afferma Sony. Tuttavia, è improbabile che questo impedisca a questi oggetti di finire su eBay con enormi rialzi prima o poi.

Sony è convinta che la PlayStation VR2 sarà popolare oppure non è convinta che la sua capacità produttiva sia all'altezza. In ogni caso, buona fortuna con il preordine. Sembra che ne abbiate bisogno.

I giocatori del Regno Unito possono registrarsi ora. Gli acquirenti degli Stati Uniti possono fare lo stesso anche qui.

Scritto da Oliver Haslam.