PlayStation VR 2 è in vendita dal 22 febbraio 2023 e non è a buon mercato

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che la PlayStation VR 2 sarà in vendita in numerosi paesi il 22 febbraio 2023. Ma per averne uno costerà più di una PS5.

L'annuncio significa che l'ultimo headset di Sony è ormai a pochi mesi di distanza, ma le buone notizie finiscono qui. Sony afferma che l'unità principale costerà 549,99 dollari / 599,99 euro / 529,99 sterline quando sarà in vendita negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Belgio e in altri paesi.

In questo modo si otterranno le cuffie PS VR2 e i controller PS VR2 Sense, mentre nella confezione saranno incluse anche un paio di cuffie stereo. Chi vuole pagare di più potrà avere Horizon Call of the Mountain in formato digitale: il bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain costerà 599,99 dollari / 649,99 euro / 569,99 sterline.

Sony ha anche annunciato la stazione di ricarica per il controller PlayStation VR2 Sense, al prezzo di 49,99 dollari / 49,99 euro / 39,99 sterline. Questa stazione caricherà il controller senza dover collegare nulla alla console PS5. Sony afferma che questo serve a garantire che una porta USB di riserva non venga occupata.

Oltre a questo, tutto è più o meno come lo sapevamo già. PlayStation VR 2 offrirà video HDR 4000 x 2040 (2000 x 2040 per occhio) e i nuovi controller promettono molto bene grazie al supporto del rumble. L'auricolare è dotato di quattro telecamere per il tracciamento e, per buona misura, vibra.

