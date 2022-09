Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha pubblicato un nuovo trailer per le sue prossime cuffie per la realtà virtuale PlayStation VR2 e mostra come alcune delle nuove caratteristiche innovative potrebbero essere utilizzate nei giochi.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, è intitolato "Feel a New Real" ed è suddiviso in piccoli segmenti che mostrano diverse funzionalità. La maggior parte di esse, se non tutte, sono già state annunciate in precedenza, ma ci viene data una rappresentazione visiva di ciò che possono potenzialmente offrire.

Si inizia con un riferimento alle immagini 4K HDR, anche se questo è suddiviso in 2000 x 2040 pixel per ciascun occhio. Viene poi mostrata la funzione di eye tracking, con la possibilità di scegliere le armi su una ruota semplicemente guardandole.

Il rendering foveato va di pari passo con il tracciamento oculare, in quanto può garantire che le parti dello schermo che si guardano direttamente siano renderizzate a una risoluzione più alta rispetto a quelle che non si guardano. In questo modo, le risorse della PS5 possono essere concentrate su aree specifiche per aumentarne i dettagli e la nitidezza. E la cosa migliore è che non ve ne accorgerete.

Il campo visivo di 110 gradi sarà ottimo per i giochi che richiedono una maggiore ampiezza visiva, mentre l'hardware è dotato anche di alcune funzioni di lusso.

Il rilevamento del tocco delle dita aggiunge un'esperienza più tattile, così come i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller Sense.

È interessante notare che le cuffie stesse avranno un feedback integrato nella fascia, in modo da percepire gli oggetti che si avvicinano alla testa, ad esempio.

Infine, l'audio Tempest 3D di Sony offrirà una migliore esperienza di surround virtuale da abbinare al nuovo modello PSVR.

L'unica triste notizia emersa di recente è che il PSVR2 non sarà compatibile con i giochi del suo predecessore, un vero peccato per chi ne ha collezionati un bel po' nel corso degli anni.

Il Sony PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dall'inizio del 2023. Per saperne di più, leggete il nostro approfondimento: Sony PlayStation VR2 per PS5: specifiche, indiscrezioni e ciò che sappiamo finora sul PSVR2.

Scritto da Rik Henderson.