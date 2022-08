Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Capcom offrirà demo della versione VR di Resident Evil Village su PlayStation VR2 al prossimo Tokyo Game Show.

"Questa sarà la prima opportunità per... gli utenti di sperimentare PlayStation VR2", ha dichiarato PlayStation in un tweet dal suo account Twitter giapponese.

Anche Capcom ha twittato la sua intenzione di offrire demo PSVR2 del gioco: "Sperimentate la 'massima immersione' giocando una parte del Castello di Dmitrescu", ha scritto.

Finora solo gli sviluppatori hanno avuto accesso a PSVR2, quindi questa opportunità pubblica è qualcosa di molto speciale. L'auricolare sarà disponibile a partire dai "primi mesi del 2023" e immaginiamo che il lancio ufficiale avverrà nel corso dell'anno.

Oltre alla PlayStation Vr2 stessa, Capcom darà ai visitatori la possibilità di utilizzare per la prima volta i controller Sense. Le demo saranno limitate, con un sistema di biglietti numerati che verrà utilizzato nello stand dell'editore "in base all'ordine di arrivo". Sarà inoltre necessario verificare l'età, poiché Resident Evil Village è classificato CERO: Z in Giappone.

Come altre convention e manifestazioni recenti, il Tokyo Game Show tornerà a essere un evento di persona. Inizierà giovedì 15 settembre 2022 e durerà tre giorni.

Scritto da Rik Henderson.