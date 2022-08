Sony dichiara che l'auricolare PlayStation VR2 arriverà "all'inizio del 2023".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'auricolare PlayStation VR2 di Sony dovrebbe arrivare "all'inizio del 2023", secondo i post condivisi dall'azienda su Twitter e Instagram.

Sono mesi che l'azienda fa riferimento all'imminente headset e ora ci dà un'indicazione di massima su quando sarà pronto per il debutto. Sony ha rivelato le caratteristiche principali di PSVR2, come i display che raggiungono una risoluzione di 4K e possono funzionare a 90Hz o 120Hz. Il PSVR2 ha anche un campo visivo di 110 gradi e utilizza il rendering foveato. L'azienda ha dichiarato che le cuffie si collegheranno alla console con un singolo cavo USB C. Non utilizzerà una telecamera collegata alla console per tracciare i movimenti dell'utente. Al contrario, utilizzerà un sistema di tracciamento interno, proprio come Quest 2. PSVR2 consentirà inoltre di vedere l'ambiente circostante mentre lo si indossa.

Inoltre, se abbinato alla PS5 (l'unico sistema supportato), il PSVR2 vi permetterà di trasmettere voi stessi se avete una telecamera PlayStation HD collegata. Sony è stata anche molto chiara sul numero di giochi principali che saranno disponibili al momento del lancio. Saranno circa 20 e i titoli includono giochi ambientati nei franchise di Horizon e Walking Dead, oltre a versioni VR-ready di No Man's Sky e Resident Evil Village.

Sony ha naturalmente mostrato l'headset insieme ai suoi controller a forma di sfera, dotati di grilletti adattivi, feedback aptico e rilevamento del tocco delle dita.

La cosa principale che Sony non ha ancora annunciato è il prezzo del PSVR2. Ma forse ne rivelerà di più nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati sulle novità.

Scritto da Maggie Tillman.