L'esperienza d'uso di PSVR2 descritta nei dettagli da Sony

(Pocket-lint) - Sony ha svelato alcune delle caratteristiche dell'esperienza d'uso del suo headset PlayStation VR2.

Ci ha dato un primo sguardo a diverse cose che gli utenti possono aspettarsi quando indossano il prossimo sistema di realtà virtuale.

Una nuova funzione di trasparenza permetterà ai giocatori di vedere l'ambiente circostante quando indossano le cuffie. Questo non è possibile sul PSVR di prima generazione, in quanto non dispone di telecamere integrate.

Il PSVR2, invece, utilizzerà le telecamere frontali integrate per visualizzare un feed della stanza. È sufficiente premere un pulsante sulle cuffie o utilizzare la scheda nel centro di controllo.

Questo aiuterà gli utenti a trovare i controller Sense o altri oggetti.

Sarà possibile filmarsi mentre si gioca e sovrapporre le proprie reazioni a uno streaming. A tal fine è necessaria una telecamera HD PS5 esterna collegata alla console.

L'intera area di gioco può essere personalizzata utilizzando i controller Sense e le telecamere integrate. Le cuffie eseguono una scansione della stanza ed è possibile espandere o personalizzare ulteriormente l'area utilizzando le mani.

Quando ci si avvicina troppo a un confine dell'area di gioco, si riceve un avviso per evitare lesioni.

A seconda che si stia giocando o guardando un film, è possibile passare dalla modalità VR alla modalità cinematografica.

La prima presenta un gioco a 4000 x 2040 pixel (2000 x 2040 per occhio), HDR e fino a 120Hz. La modalità cinematografica mostra contenuti non VR su uno schermo cinematografico virtuale in 1920 x 1080 HDR.

Non abbiamo ancora un'idea della data di lancio né di ulteriori annunci di giochi, ma la sensazione è che tutto sarà presto più chiaro.

Scritto da Rik Henderson.