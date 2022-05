PlayStation VR2 sarà lanciato con "più di 20 giochi".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Jim Ryan, capo di PlayStation, ha rivelato che il prossimo headset PlayStation VR2 sarà lanciato con "oltre 20 importanti titoli first-party e di terze parti" durante un recente briefing aziendale.

Non si è impegnato su una data o una finestra di lancio, ma ha suggerito che il nuovo headset per la realtà virtuale per PS5 sarà meglio servito con sofware rispetto al suo predecessore:

"In questo momento si sta spendendo una notevole quantità di denaro in partnership con sviluppatori indipendenti e di terze parti per garantire una considerevole pipeline di contenuti VR interessanti al lancio di PlayStation VR2", ha detto Ryan (come riportato da VGC).

"Questa energia, questo impegno e questo denaro continueranno a crescere con l'aumentare della base installata di cuffie PlayStation VR2".

PSVR2 è stato annunciato per la prima volta all'inizio del 2021. Ulteriori dettagli sono stati aggiunti durante il CES 2022 nel gennaio di quest'anno.

Una versione prototipo sarebbe stata mostrata agli sviluppatori durante la GDC di San Francisco a marzo, ma al momento si ritiene improbabile la comparsa di un modello consumer nel 2022, anche a causa della carenza di chip che ancora affligge la produzione di PlayStation 5.

Tuttavia, quando arriverà, dovrebbe rivelarsi molto più sensibile e facile da usare rispetto al primo headset PlayStation VR. Per cominciare, le funzionalità di tracciamento del movimento non si baseranno più su luci colorate e su una telecamera esterna, e sarà quindi meno probabile che siano influenzate dai riflessi in una stanza.

Scritto da Rik Henderson.