PSVR2 ritardato fino al 2023, dice un analista

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che dovremo aspettare un po' di più per mettere le mani sulla prossima versione di Sony del suo headset PlayStation VR - un nuovo rapporto suggerisce che potrebbe essere stato ritardato al 2023.

Questo arriva con il contesto che l'auricolare non ha mai avuto una data di uscita ufficiale nel 2022, ma dato che è stato completamente svelato ci sono state molte ipotesi che sarebbe uscito più tardi quest'anno.

L'ultima informazione arriva da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants - dice che l'auricolare utilizzerà pannelli AMOLED con una densità di pixel impressionante per una grande nitidezza.

Tuttavia, lascia anche cadere l'informazione che la cuffia di Sony potrebbe essere stata ritardata nel 2023 (insieme alla cuffia a realtà mista di Apple).

Le spedizioni di display VR saliranno >50% a >15M nel 2022 nonostante i ritardi al 2023 di Apple e Sony. Grande salto previsto nel 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM- Ross Young (@DSCCRoss) 11 aprile 2022

Viene inserito in una previsione di impressionanti aumenti di vendite per la VR in generale nell'anno finanziario per il 2022, e l'aspettativa di un salto ancora più grande l'anno prossimo grazie a questi lanci di prodotti. Tuttavia sarà una lettura triste per chiunque sperasse di aprire una PSVR 2 a Natale di quest'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.