Secondo quanto riferito, Sony PSVR2 verrà mostrato alla GDC 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, il nuovo visore per realtà virtuale di Sony verrà mostrato agli sviluppatori alla GDC di San Francisco.

Alcuni partecipanti affermano di aver avuto una demo di PlayStation VR2 durante la Game Developers Conference, con cose ampiamente positive da dire.

Chet Faliszek di Stray Bombay, la compagnia dietro The Anacrusis, ha twittato che la sua demo era "davvero buona".

Ho avuto uno di quei momenti VR oggi giocando nel nuovo PSVR2 hmd...



Sai dove il mondo sembra diverso quando torni?



Mooooolto bene... grazie @yosp e @GregRicey per la demo e la chat. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) 24 marzo 2022

Altri hanno risposto agli stessi commenti postati su ResetEra , sostenendo che le sue parole non sono solo "iperboliche".

C'è anche un seminario sulla PSVR2 oggi, giovedì 24 marzo, intitolato "Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity", quindi è probabile che nei prossimi giorni sentiremo altri commenti su ciò che pensano da parte di fortunati sviluppatori.

Non si sa ancora quando l'auricolare potrebbe essere lanciato, ma Sony ha condiviso diversi dettagli e immagini.

Utilizza un display OLED con una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio, ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un campo visivo di circa 110 gradi.

I sensori sono integrati nell'auricolare e non si basa più su una telecamera esterna per il posizionamento o il movimento.

I giochi finora annunciati per PSVR2, tra cui Horizon: Call of the Mountain, un'esperienza VR basata sulla serie di giochi di ruolo Horizon di Guerilla Games.

Scritto da Rik Henderson.