Sony svela il suo design per PlayStation VR2

(Pocket-lint) - PlayStation ha finalmente eliminato il design di PlayStation VR2 , il suo visore VR di nuova generazione che si rivolge direttamente alla base crescente di utenti di PlayStation 5.

Lo ha fatto anche in modo abbastanza discreto, semplicemente caricando un blog con alcune immagini del visore e dei suoi due controller da alcune angolazioni, in modo da poter dare un'occhiata al suo design.

Mostra un aspetto e una sensazione che non sorprende che siano al passo con la PS5 , con una finitura bianca brillante che si adatta perfettamente all'aspetto predefinito dell'ultima console di Sony, accentuata da elementi neri per creare un simile senso di contrasto.

I due controller PS VR2 Sense, che avevamo visto nei dettagli tecnici grazie ai post precedenti , sono simili nella loro combinazione di colori e hanno una sorta di globo a forma di globo, il che dovrebbe aiutarli a tenere traccia dei tuoi gesti e delle tue mani più accuratamente.

Puoi vedere una discreta quantità di imbottitura intorno agli occhi e all'archetto dell'auricolare, il che è un ottimo segno a nostro avviso dato quanto possono sembrare ingombranti alcune configurazioni VR dopo più di mezz'ora circa.

Sony afferma, infatti, che è stata attenta per assicurarsi che si adattasse a una varietà di dimensioni della testa e che sapeva di mantenere la semplice regolazione dell'archetto dell'ultimo PSVR, dal momento che gli utenti apparentemente hanno risposto a quell'aspetto in modo davvero positivo .

L'auricolare finale dovrebbe pesare meno ed essere più sottile del primo, nonostante aggiunte come una ghiera di regolazione dell'obiettivo e risoluzioni più elevate, oltre a un nuovo motore integrato per il feedback che suona come se potesse essere di natura tattile.

Infine, è stata ribadita ancora una volta la semplice configurazione di un unico cordino, quindi dovrebbe essere un vero upgrade sull'ultima cuffia in termini di qualità della vita. Tuttavia, dovremo aspettare per saperne di più su una potenziale data di rilascio o prezzo.

Scritto da Max Freeman-Mills.