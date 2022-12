Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È in arrivo una nuova versione delle cuffie per la realtà virtuale PSVR di Sony, questa volta per la PS5.

Il Playstation VR2 è stato ufficializzato per la prima volta all'inizio del 2021 e da allora è stato reso completamente noto, comprese le specifiche, la data di uscita e il prezzo.

È persino disponibile per il pre-ordine in questo momento. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Che cos'è PlayStation VR2?

Il primo headset PSVR è stato rilasciato per PlayStation 4 nel 2016. È stato aggiornato una volta (per aggiungere l'HDR passthrough al box processore separato) e PS4 Pro ha introdotto risoluzioni/frame rate più elevate, ma ha mantenuto in gran parte lo stesso design e le stesse funzionalità. Funziona utilizzando sensori di luce letti da una PlayStation Camera esterna, sia dalle cuffie stesse che dai controller Move separati.

PlayStation VR2 è un pesce diverso, soprattutto grazie a un ripensamento completo del metodo di controllo. Anche il design ricorda maggiormente quello della PlayStation 5, anche se alcuni elementi sono rimasti, come il poggiatesta e la cinghia posteriore.

Nel corso dell'ultimo anno, Sony ha annunciato molte delle sue caratteristiche e specifiche, il che significa che abbiamo un'idea sempre più completa di come funzioneranno le cuffie.

Si collegherà effettivamente a una console PS5 tramite USB-C e questa volta non avrà bisogno di una scatola di elaborazione esterna.

Data di uscita di PlayStation VR2

Arriverà nei negozi il 22 febbraio 2023

Si accettano già i preordini

Le cuffie PlayStation VR2 saranno disponibili dal 22 febbraio 2023. I preordini sono in corso su playstation.com.

All'inizio era disponibile solo su invito, ma ora chiunque può preordinare il PSVR2.

Prezzo di PlayStation VR2

Il PSVR2 costa 549,99 dollari / 599,99 euro / 529,99 sterline e include i controller Sense (il primo PSVR veniva originariamente spedito senza controller Move, in quanto al suo posto poteva essere utilizzato il gamepad DualShock).

Nella confezione sarà incluso anche un paio di cuffie stereo.

Un bundle che include Horizon Call of the Mountain (vedi sotto) avrà un prezzo di 599,99 dollari / 649,99 euro / 569,99 sterline.

Una stazione di ricarica per il controller Sense sarà venduta separatamente al prezzo di 49,99 dollari / 49,99 euro / 39,99 sterline.

Specifiche di PSVR2

Metodo di visualizzazione OLED

Risoluzione del pannello 2000 x 2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento del pannello 90Hz, 120Hz

Lenti regolabili

Campo visivo di circa 110 gradi

4 telecamere per il tracciamento di cuffie e controller

Telecamera IR interna per il tracciamento oculare per occhio

Vibrazione sulle cuffie

Connettività USB-C

Microfono integrato, jack da 3,5 mm per cuffie stereo

Sony ha confermato le specifiche ufficiali durante il CES 2022 di gennaio. Ha anche rivelato che ci saranno una serie di caratteristiche interessanti.

Questa volta le telecamere delle cuffie seguiranno i controller, invece di utilizzare una telecamera o un sensore aggiuntivo. Ci saranno anche "funzioni sensoriali" integrate nelle cuffie stesse, tra cui il tracciamento degli occhi, il feedback delle cuffie e l'audio 3D.

Caratteristiche di PSVR2

Alcune delle caratteristiche software dell'auricolare sono state descritte in dettaglio in un post sul blog di PlayStation nel luglio 2022. Tra queste, i dettagli sull'esperienza d'uso.

Sony Interactive Entertainment

Visione trasparente

La possibilità di vedere l'ambiente circostante senza togliere le cuffie sarà selezionabile tramite un pulsante sulle cuffie o nelle impostazioni a comparsa. Questa funzione utilizza le telecamere posizionate all'esterno di PSVR2 e aiuta a trovare controller e simili.

Trasmetti te stesso

Se si dispone anche di una videocamera esterna PS5 HD, è possibile sovrapporre il proprio video alle riprese di gioco per lo streaming.

Personalizzare l'area di gioco

Sarà facile personalizzare l'area di gioco. Inizialmente l'auricolare scansiona l'ambiente circostante per avvisare l'utente quando si trova troppo vicino a un oggetto o a un muro, ma è possibile regolare con precisione l'area mappata utilizzando i controller Sense.

Modalità VR e modalità cinematografica

È possibile scegliere tra due diverse modalità video: la modalità VR, che offre giochi con una risoluzione massima di 4000 x 2040 pixel (2000 x 2040 per occhio), HDR e 120 Hz, o la modalità cinematografica per la visione di contenuti multimediali in un'esperienza di teatro virtuale privato. Il tutto viene presentato in HDR a 1080p.

Controller PSVR2 Sense

Bassa latenza

Sistema di rilevamento del movimento a sei assi

Rilevamento capacitivo del tocco

Trigger adattivi

Feedback aptico

USB-C per la ricarica

Bluetooth 5.1

Un nuovo controller Sense verrà fornito con le nuove cuffie, eliminando i controller Move utilizzati con l'originale.

Rivelati per la prima volta a metà marzo 2021, i nuovi controller VR sono simili agli equivalenti di Oculus e Valve. Saranno dotati di trigger adattivi e feedback aptico, proprio come il DualSense della PS5.

Ogni controller avrà un grilletto adattivo e gli sviluppatori potranno regolarne la sensibilità in base alle azioni di gioco. Il feedback aptico darà all'utente una migliore percezione della sensazione del terreno o degli effetti audio.

Un grande vantaggio è che questi controller saranno tracciati dalle nuove cuffie, anziché da una telecamera convenzionale. Ciò dovrebbe garantire un controllo molto migliore, una minore latenza e la possibilità di utilizzarli senza il timore che la luce ambientale influisca sui segnali.

Trailer PSVR2

Un trailer pubblicato nel settembre 2022 ha rivelato una serie di funzionalità aggiuntive per le cuffie e i controller Sense. Tra queste, il rendering foveato e gli effetti di force feedback nell'archetto.

Potete guardarlo qui sotto.

Giochi per PlayStation VR2

Da quando sono state presentate le cuffie, sono stati annunciati numerosi giochi. Ecco alcuni dei punti salienti di ciò che ci aspetta.

Horizon Call of the Mountain

Guerilla ha stretto una collaborazione con Firesprite Games per realizzare un gioco di realtà virtuale dedicato, ambientato nell'universo del suo RPG Horizon, per PSVR2. Il gioco è descritto come una "nuovissima avventura" ed è stato creato appositamente per il nuovo headset.

Come per il PSVR2 stesso, non abbiamo ancora una data di uscita, anche se c'è un teaser trailer (come sopra).

Star Wars: Racconti dal confine della galassia - Edizione migliorata

Mostrata per la prima volta a settembre durante un livestream di PlayStation State of Play, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition è una versione migliorata dell'azione-avventura uscita per Meta Quest 2 nel 2020.

Villaggio di Resident Evil

L'ultimo gioco di Resident Evil sarà interamente giocabile su PSVR2. È il gioco che è stato utilizzato per le dimostrazioni pubbliche del nuovo headset durante il Tokyo Game Show 2022.

Capcom renderà disponibile la versione VR come download gratuito. Sarà uno dei giochi di lancio.

Demeo

Nel corso dello State of Play di settembre è stato presentato anche Demeo, un gioco di ruolo da tavolo che potrete vedere da vicino.

No Man's Sky

Probabilmente non è una sorpresa che ci sarà una versione PSVR2 di No Man's Sky.

Firewall Ultra

Il franchise Firewall è in arrivo sulle cuffie next-gen con il nuovissimo Firewall Ultra. Sarà caratterizzato da un'azione multigiocatore PVP e PVE.

The Walking Dead: Santi e peccatori Ch2

The Walking Dead su PSVR2, cosa volete di più?

Tra di noi VR

Annunciata per Meta Quest 2, la versione VR di Among Us arriverà anche su PlayStation VR2.

Half-Life: Alyx

Per ora si tratta solo di voci, ma siamo sicuri che una versione PSVR2 del successo di Oculus Rift e HTC Vive, Half-Life: Alyx, sarà molto gradita. Una "fonte attendibile" ha dichiarato a TheLeak che Sony ha firmato i diritti per rilasciare il gioco sul suo nuovo headset nel 2023.

I giochi originali per PlayStation VR saranno compatibili con PSVR2?

Purtroppo Sony ha confermato che il PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile con i giochi realizzati per il PSVR originale né con il sostituto di seconda generazione. In pratica, se i giochi funzionano su PlayStation 4, non funzioneranno con PSVR2.

Scritto da Rik Henderson.