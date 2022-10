Come assistere all'evento di lancio di Pimax Crystal

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Pimax terrà un evento per mostrare le sue cuffie Pimax Crystal e renderle disponibili a un pubblico più ampio.

Il Pimax Crystal è stato originariamente rivelato nel giugno 2022, ma ora viene mostrato in modo più approfondito e diventa sempre più disponibile. Se siete interessati a vedere il futuro della VR di Pimax, allora dovete sintonizzarvi sull'evento Pimax Crystal.

Quando si terrà l'evento Pimax Crystal?

L'evento di lancio di Pimax Crystal si terrà il 1° novembre 2022 a partire da questi orari:

California - ore 17:00 EST

New York - 20:00 EDT

Londra - mezzanotte GMT (2 novembre)

Berlino - 1 am CET (2 novembre)

Giappone - ore 9 (2 novembre)

Se volete essere avvisati, potete visitare il sito web di Pimax e cliccare per aggiungere l'evento al vostro calendario.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'evento si svolgerà sul canale YouTube ufficiale di Pimax.

Pimax ha dichiarato di voler fornire agli spettatori una "miriade di informazioni aggiuntive" sul Pimax Crystal e un "annuncio speciale" sull'auricolare durante l'evento.

Cosa sappiamo dell'auricolare Pimax Crystal VR

Il Pimax Crystal è un headset VR per appassionati con specifiche tecniche di tutto rispetto. Le specifiche includono la tecnologia dello schermo QLED e Mini-LED con una risoluzione di 2.880 × 2.880 pixel per occhio e 42PPD (Pixel per grado). Vanta una frequenza di aggiornamento di 160Hz e un campo visivo diagonale di 120 gradi con 42PPD o 140 gradi con 35PPD.

Questo headset ha caratteristiche davvero ambiziose, tra cui l'hardware Qualcomm XR2 integrato, un motore a doppio processore per migliorare le prestazioni, il tracciamento oculare Tobii integrato, la regolazione automatica dell'IPD e un modulo wireless WiGig Wi-Fi 6E per una VR wireless senza ritardi.

Pimax afferma che il Pimax Crystal offrirà un "livello di nitidezza mai visto prima nei dispositivi VR esistenti". È stato progettato per competere con le cuffie Ultra-enthusiast Aero di Varjo, pur essendo più conveniente del Pimax 12K QLED.

Specifiche del Pimax Crystal

Le specifiche attuali del Pimax Crystal includono quanto segue:

Display 2.880 × 2.880 (8,3MP) per occhio, QLED + mini-LED (1x), HDR

Frequenza di aggiornamento 160Hz

Lenti asferiche (vetro)

Campo visivo (dichiarato) di 120° o 140 in diagonale (a seconda della configurazione dell'obiettivo)

Processore Snapdragon XR2

Wireless Wi-Fi 6E, modulo aggiuntivo opzionale a 60GHz

Durata della batteria Sconosciuta (6.000 mAh)

Regolazioni ottiche IPD (azionamento automatico del motore), eye-relief (12-20 mm), diottrie (0-7)

Intervallo di regolazione IPD 58-72 mm

Connettori DisplayPort

Tracking Inside-out (senza segnalatori esterni), componente aggiuntivo SteamVR Tracking opzionale

Telecamere a bordo 4x tracciamento testa/mano/controller, 2x tracciamento occhi

Ingresso Controllori con tracciamento tramite cuffie inclusi, opzionalmente compatibili con i controllori SteamVR Tracking

Audio Altoparlanti nella fascia per la testa, altoparlanti off-ear opzionali

Cos'è la VR 3.0?

Oltre alle cuffie Pimax Crystal, Pimax si sta concentrando anche sulla VR 3.0. Secondo l'azienda, si tratta di una serie di standard tecnici di "nuova generazione", progettati per garantire un'immersione tale da far dimenticare di essere nel mondo virtuale.

Questi standard comprendono tre parti:

Immersione visiva (naturalezza)

Immersione cognitiva (consapevolezza di sé)

Immersione fisica (libertà)

L'immersione visiva si basa su immagini così belle da non permettere di distinguere il mondo reale da quello virtuale.

L'immersione cognitiva è quella in cui ci si immerge maggiormente nella VR grazie a elementi come il tracciamento degli occhi e delle espressioni facciali, che vengono poi tradotti in VR insieme al tracciamento opzionale delle labbra e del corpo. Questo porta a un'esperienza più "reale" di interazioni naturali che completano la chiarezza del gioco.

L'immersione fisica comporta la libertà di non essere legati a un PC. Sebbene sia possibile utilizzare il Pimax Crystal collegato a un PC per ottenere un'esperienza ottimale, è anche possibile utilizzarlo in modalità VR indipendente. In questo modo si può godere della libertà wireless e dell'immersione che ne deriva per godersi giochi, film e altro ancora in VR, ovunque a casa propria.

Pimax parlerà ancora di VR 3.0 durante l'evento di lancio di Pimax Crystal ma anche durante l'evento Pimax Frontier che si terrà il 9 novembre 2022.

Scritto da Adrian Willings.