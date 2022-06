Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pimax ha annunciato il Pimax Crystal, un auricolare per la realtà virtuale ricco di funzioni che sembra offrire tutto. Tra queste, una serie di caratteristiche che, secondo Pimax, offriranno un "livello di nitidezza mai visto prima nei dispositivi VR esistenti".

Affermazioni azzardate, ma se le specifiche tecniche sono di buon auspicio, si tratterà certamente di un prodotto interessante.

Per cominciare, il Pimax Crystal combina la tecnologia QLED e Mini-LED all'interno del suo display per offrire una gamma di colori più ampia. Inoltre, offre lo stesso numero di pixel del Pimax 8K X, ma con una maggiore densità di pixel, con 2.880 × 2.880 pixel per occhio e 42PPD (Pixel per grado). Oltre a una frequenza di aggiornamento di 160 Hz.

Il design delle cuffie include anche lenti intercambiabili che gli utenti possono scambiare per regolare il campo visivo e la nitidezza in base alle proprie preferenze. Si tratta di un campo visivo diagonale di 120 gradi con 42PPD o di 140 gradi con 35PPD.

Si dice anche che questo design aiuterà coloro che soffrono di problemi visivi come la miopia.

Si dice che le lenti aumentino la trasmittanza della luce, riducano l'aberrazione e la luce parassita per un'esperienza complessivamente migliore e un'immagine priva di distorsioni.

A parte le specifiche, il Pimax Crystal vanta anche alcune caratteristiche davvero ambiziose per un headset VR. Tra queste, le funzionalità VR standalone con hardware Qualcomm XR2, un motore a doppio processore per migliorare le prestazioni, il tracciamento oculare Tobii integrato, la regolazione automatica dell'IPD e un modulo wireless WiGig Wi-Fi 6E per una VR wireless senza ritardi.

La spedizione del Pimax Crystal è prevista per il terzo trimestre del 2022, con un pacchetto che comprende le cuffie VR, due controller, un sistema di altoparlanti deluxe, una batteria da 6000Mah e l'obiettivo FOV ampio 35PPD al prezzo di 1.899 dollari.

Scritto da Adrian Willings.