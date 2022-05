Come collegare Meta Quest 2 a un PC e giocare a giochi PCVR

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Quest 2 è un ottimo auricolare per la realtà virtuale per una serie di motivi. Ti offre la libertà della VR wireless, ha un grande catalogo di giochi di realtà virtuale ed è anche conveniente.

Una delle più grandi caratteristiche di Meta Quest 2, però, è il fatto che, oltre ad agire come un auricolare VR standalone, è anche possibile collegarlo al tuo PC da gioco e giocare anche a giochi PCVR.

Stiamo esplorando i vari modi in cui puoi collegare questo headset VR al tuo PC per aiutarti a iniziare.

Il modo migliore per collegare le tue cuffie Quest 2 al tuo PC da gioco è con un filo. Purtroppo questo perde la libertà della realtà virtuale senza fili e indipendente, ma assicura anche la latenza più bassa e la migliore connessione.

Prima di tutto però dovete essere sicuri che il vostro PC soddisfi i requisiti di base per Oculus Link (come viene chiamato) e sia pronto per la VR. Le specifiche minime richieste sono:

Processore: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X o superiore

Scheda grafica: GeForce Nvidia serie 9 o superiore(vedere le eccezioni qui)

Memoria: 8GB o più di RAM

Sistema operativo: Windows 10

Porte USB: 1 porta USB

Specifiche più elevate vi daranno naturalmente risultati migliori. I giochi di realtà virtuale su PC richiedono più potenza di elaborazione per una migliore visualizzazione - Half-Life: Alyx, per esempio, ha bisogno di un po' di potenza per funzionare bene.

squirrel_widget_2796643

Per collegare le cuffie al PC, l'ideale sarebbe utilizzare un cavo USB-C veloce. C'è un cavo ufficiale che puoi acquistare da Meta, che non è economico ma è garantito per fare il lavoro. Si tratta di un cavo flessibile di 5 metri, il che significa che hai tutta la lunghezza necessaria per giocare senza problemi.

In alternativa puoi acquistare un cavo veloce che soddisfi le specifiche USB 2.0. Idealmente da USB-C a USB-C, supponendo che tu abbia una porta USB-C sulla tua macchina da gioco.

Per impostare Oculus Link in modalità cablata dovrete prima scaricare il software di setup Oculus. Questo software è una parte necessaria dell'installazione e funge da ponte tra il Quest 2 e la tua libreria di giochi. Una volta scaricato e installato, lancia il software e clicca attraverso i vari passaggi.

Collegare le cuffie utilizzando il cavo USB-C

Accendi le cuffie per stabilire la connessione

Clicca su continua per finire il processo

Indossa le cuffie e clicca sulle istruzioni per consentire la connessione

Una volta fatto questo, avrete la scelta di acquistare giochi dall'Oculus Store, lanciare giochi che avete già lì o eseguire giochi tramite Steam VR in modalità Oculus. I migliori giochi che funzionano con Rift S e altre cuffie dovrebbero funzionare bene anche con Quest 2.

Vale la pena notare che è possibile attivare e disattivare la connessione Oculus Link anche dall'interno delle cuffie - supponendo che il cavo sia collegato e correttamente rilevato.

Per farlo basta navigare nelle impostazioni cliccando sull'icona dell'ingranaggio nella barra di navigazione all'interno delle cuffie. Sotto queste impostazioni, si dovrebbe vedere una sezione contrassegnata "cuffie" e da lì si avrà anche accesso a un pulsante per disattivare e attivare Oculus Link.

Ovviamente, potete anche fare questo dalla vostra macchina desktop, ma l'auricolare sembra giocare bene quando gli date i comandi direttamente.

Il Quest 2 ha una discreta potenza di elaborazione a bordo. Questo è il motivo per cui si può giocare in modalità wireless senza essere collegati a un PC da gioco. Ma quando si è connessi a una macchina più potente, significa che si può trarre vantaggio da cose extra.

Uno di questi è il miglioramento della frequenza di aggiornamento. Il Quest 2 è in grado di funzionare fino a 120Hz in alcuni casi. È possibile attivare questo tramite il software di configurazione Oculus una volta che è installato e le cuffie sono collegate.

Per farlo, seguite questi passi:

Aprite il software di configurazione di Oculus sul vostro PC

Clicca su "dispositivi" dal menu di sinistra

Clicca sull'auricolare Quest 2 e apri la barra del menu di destra

Cerca le impostazioni "avanzate" e le preferenze grafiche

Cliccate lì e impostate il refresh rate prescelto - suggeriamo che 90Hz sia una buona opzione di prova

Riavvia le cuffie per metterle in quella modalità

Indossare le cuffie e divertirsi

È anche possibile regolare la risoluzione di rendering in queste impostazioni, che è l'ideale se si vuole ottenere il massimo dalla propria scheda grafica di fascia alta.

Per eseguire i giochi PCVR da Steam è sufficiente aprire la tua libreria di giochi Steam come al solito. Se non l'hai già fatto, dovrai installare sia l'app SteamVR (all'interno di Steam) che comprare o scaricare alcuni giochi Steam VR.

Una volta fatto questo, naviga verso i giochi VR che hai già installato e clicca per lanciare. Quando lo fai, di solito ti verrà chiesto se vuoi lanciare in modalità VR o standard. A volte questo messaggio ti chiederà anche se vuoi giocare in modalità Quest.

Ci sono due modi per farlo. Puoi lanciare i giochi direttamente dal desktop del tuo PC, ma puoi anche farlo dall'interno delle cuffie Quest 2.

Per fare questo cercate l'opzione per vedere il vostro desktop nel menu di navigazione di Quest 2. Cliccate su questa opzione e otterrete una vista del desktop del vostro PC e potrete poi cliccare per lanciare i giochi su Steam. Questo rende facile eseguire i giochi ma anche passare da un gioco all'altro quando si vuole provare qualcos'altro.

Oltre a collegare le cuffie Quest 2 al PC tramite un cavo, hai anche la possibilità di collegarle in modalità wireless. Questo ti restituisce un po' della libertà delle cuffie senza fili, ma al prezzo delle prestazioni. Richiede anche un buon hardware per funzionare.

Per cominciare, avrete bisogno di una solida rete Wi-Fi domestica. Air Link, come viene chiamato, permette ai proprietari di Quest 2 di giocare a giochi compatibili con Oculus Rift in modalità wireless, senza bisogno di essere legati direttamente a un PC da gioco. L'azienda fa notare però che avrete bisogno di una "rete Wi-Fi forte e sicura" per la migliore esperienza e idealmente per essere entro 20 piedi dal vostro router.

Si suggerisce anche di fare quanto segue per ottenere i migliori risultati:

Assicurarsi che il PC di gioco sia collegato al router utilizzando un cavo ethernet (non in modalità wireless)

Collegare il Quest 2 al Wi-Fi usando 5GHz piuttosto che 2.4GHz

Il primo passo è quello di aprire il software di configurazione di Oculus e passare attraverso i passi, ma la maggior parte del lavoro deve avvenire nell'auricolare stesso:

Indossare l'auricolare e cliccare sulla navigazione per trovare le impostazioni

In quelle impostazioni scorrere tutto il senso giù fino a trovare la sezione contrassegnata "sperimentale,,.

Clicca per aprirla e troverai Air Link elencato sotto l'intestazione "caratteristiche sperimentali".

Clicca per attivarlo

Clicca sul PC a cui vuoi connetterti nelle seguenti richieste

Poi lancia Air Link

Una volta fatto questo, potrete lanciare i giochi PCVR direttamente dal vostro PC da gioco o potrete aprire la vista desktop sull'auricolare e farlo da lì.

Alcuni utenti hanno riportato problemi di stuttering quando si usa Air Link su Windows 11. C'è un workaround per risolvere questo problema fino a quando non sarà risolto con le patch successive, se avete il problema.

Aprite l'app di setup di Oculus come di consueto

Aprite l'OculusDebugTool navigando in C:\Programmi di Oculus\Supporto Oculus-diagnostica

Eseguite lo strumento e cliccate su "service" nel menu di navigazione in alto

Da lì cliccate su "toggle console window visibility" (altera la visibilità della finestra della console)

Poi cliccate per riavviare il servizio Oculus

Avrete bisogno di tenerlo in esecuzione mentre giocate per fermare il problema.

PC Gaming Week (9 - 13 maggio) in associazione con Nvidia GeForce RTX

Che tu sia un veterano del PC Gaming o un principiante assoluto, ti abbiamo coperto!

Visita il nostro hub di PC Gaming per ottenere tutte le ultime notizie e recensioni, controllare alcune grandi caratteristiche e trovare i dettagli dei migliori prodotti in circolazione.

Con un sacco di grandi contenuti che escono ogni giorno, assicurati di mettere la pagina tra i preferiti e tornare per la tua dose quotidiana.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Chris Hall.