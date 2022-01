Panasonic sta realizzando un piccolo paio di occhiali VR chiamati MeganeX

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Panasonic ha lavorato sugli occhiali VR per un po'. Originariamente rivelando le sue offerte future nel 2020. Ora abbiamo un dispositivo adeguato sotto forma di MeganeX .

Al CES di quest'anno , l'azienda ha mostrato un piccolo paio di occhiali VR compatti progettati per funzionare con SteamVR. Questi occhiali VR utilizzano la tecnologia MicroOLED in grado di fornire 2.560x2.560 pixel per occhio con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e HDR a 10 bit.

MeganeX promette di essere ultracompatto e ultraleggero, arrivando a soli 250 g. È costruito con il chipset Snapdragon XR1 di Qualcomm ma non è progettato per essere un auricolare autonomo. Invece, gli occhiali devono essere collegati a un PC da gioco per funzionare.

Collega MeganeX a un PC dotato di porta USB e potrai giocare a giochi e app SteamVR senza problemi. MeganeX supporta il tracciamento della testa 6DoF ed è progettato per funzionare con "quasi tutte" le applicazioni SteamVR. Anche se nessun controller è stato rivelato a questo punto.

Shiftall, la divisione di Panasonic responsabile di questa impresa VR, ha affermato che sta anche lavorando a un "condizionatore d'aria personale" da abbinare agli occhiali che ti riscalderanno e ti raffredderanno in modo da poter sperimentare il caldo e il freddo nel metaverso.

Altri dettagli sono scarsi al momento, anche se Shiftall afferma che MeganeX venderà per "meno di $ 900" quando verrà lanciato nella primavera del 2022.