(Pocket-lint) - L'annuale presentazione dell'Inno Day di Oppo è tradizionalmente caratterizzata da interessanti concetti tecnologici e dispositivi su cui sta lavorando, e quest'anno non è stato diverso.

L'azienda cinese ha annunciato tre prodotti, tra cui il seguito del concetto di occhiali AR annunciato per la prima volta nel 2021.

Oppo Air Glass 2 è un paio di occhiali veri e propri, anziché un semplice accessorio, come gli Air Glass. Pesano solo 38 g e sono dotati di un display heads-up che appare sulla "lente a guida d'onda diffrattiva SRG in resina" di proprietà del marchio.

Gli occhiali saranno in grado di effettuare chiamate, offrire informazioni sulla navigazione e tradurre le lingue in tempo reale. Potranno inoltre convertire il parlato in testo per le persone con problemi di udito e supportare lenti per la correzione della vista, in modo da poter essere indossati quotidianamente.

Non sono ancora noti i prezzi e i dettagli sulla disponibilità di Air Glass 2.

Durante la presentazione è stato annunciato anche il secondo chipset interno di Oppo, MariSilicon Y.

Dopo il processore per immagini MariSilicon X, presentato in precedenza, questo chip è destinato all'elaborazione audio Bluetooth. Oppo sostiene che è in grado di trasmettere in modalità wireless audio lossless fino a 24 bit/192 kHz, grazie al supporto di una maggiore larghezza di banda rispetto ad altri chipset BT.

Infine, l'azienda ha annunciato il monitor sanitario OHealth H1, un dispositivo di tracciamento di forma ovoidale che svolge diverse funzioni. È dotato di sensori per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, l'ECG, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, i modelli di sonno e persino l'auscultazione di cuore e polmoni.

Può condividere i dati con i medici ed è progettato per l'uso familiare.

Come sempre, non è stata fissata una data di uscita dei prodotti annunciati durante l'Inno Day. Vi terremo informati quando ne sapremo di più.

Scritto da Rik Henderson.