Air Glass di Oppo è un display heads-up per la tua vita quotidiana

(Pocket-lint) - Mentre altre aziende stanno lavorando su occhiali e cuffie intelligenti per la realtà aumentata , Oppo è stato invece impegnato a creare un display di "realtà assistita".

Oppo Air Glass è un display leggero in stile monocolo progettato per adattarsi a montature per occhiali personalizzate che offrono agli utenti una facile visualizzazione delle informazioni utili proiettate davanti ai loro occhi. Consegnato in un design leggero e minimalista.

Oppo prevede che questo display intelligente renderà la vita degli utenti molto più semplice con informazioni a colpo docchio visualizzate quando ne hai più bisogno. Immagina di avere il tuo calendario proiettato e visibile a colpo docchio o le indicazioni stradali in bicicletta chiaramente visibili senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Oppo Air Glass viene fornito con un SDK aperto in modo che gli sviluppatori possano crearne usi in futuro, ma potrebbero includere alcuni casi duso molto utili. Uno di questi è una capacità di traduzione in cui due display Oppo Air Glass accoppiati possono tradurre la lingua nativa e presentare la traduzione agli utenti. Immagina due persone che parlano lingue diverse e riescono a vedere cosa sta dicendo laltro senza interrompere il contatto visivo.

Un altro uso elegante che ci piace è una funzione di trascrizione che ti consentirà di utilizzare lOppo Air Glass come un teleprompter. Perfetto per fare presentazioni senza distogliere lo sguardo dal pubblico o dalla telecamera.

Oppo Air Glass utilizza un micro proiettore con un sistema di micro-LED in grado di proiettare fino a 3 milioni di nit di luminosità. È costruito con un design dellobiettivo in cinque pezzi, insieme a due pezzi di vetro zaffiro per garantire che sia resistente ai graffi e in grado di resistere alluso quotidiano.

Oppo Air Glass viene installato con varie app di serie, tra cui meteo, calendario, traduzione e navigazione, ma ne arriveranno altre in futuro.

Alimentato dalla piattaforma Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm, è controllabile tramite gesti, comandi vocali o tramite unapp sul telefono o su Oppo Watch . Oppo afferma che Oppo Glass è in grado di riconoscere i movimenti della testa, quindi il cenno o lo scuotimento della testa, ad esempio, possono essere utilizzati per aprire e chiudere le notifiche.

Purtroppo Air Glass ha solo tre ore di durata della batteria, ma verrà fornito con un comodo dock di ricarica.

Oppo Air Glass verrà lanciato prima in Cina, ma la società afferma che potrebbe raggiungere anche altre regioni. Sarà disponibile con due diversi tipi di frame: half frame e full frame per adattarsi alla maggior parte degli utenti con modelli neri e argento disponibili.