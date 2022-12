Meta Quest 2 ha avuto un incremento delle prestazioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sembra che il Meta Quest 2 continui a migliorare.

Meta ha recentemente annunciato di aver permesso agli sviluppatori di sfruttare maggiori prestazioni della GPU, portando la frequenza della GPU del Quest 2 da 490 MHz a 525 Mhz.

Questo equivale al sette per cento di potenza in più, che a sua volta porta a un'esperienza più fluida e a un frame rate migliore per l'utente finale.

Oggi siamo entusiasti di annunciare che i dispositivi Meta Quest 2 dispongono di una maggiore potenza di calcolo della GPU, pari al 7% per l'esattezza. Tutti gli sviluppatori possono iniziare a sfruttare la nuova frequenza della GPU di 525 MHz (da 490 MHz) per migliorare le prestazioni delle app. Per saperne di più ️ https://t.co/0OEwcOLk6N pic.twitter.com/TeeXMw8Leu- Oculus Developers (@Oculus_Dev) 21 dicembre 2022

Neel Bedekar, uno degli ingegneri di Meta, ha scritto su Twitter per spiegare che questa sarà una caratteristica della versione V49 del software Meta Quest 2. Gli sviluppatori dovranno progettare applicazioni (o aggiornare quelle attuali) per sfruttare l'headroom extra. L'aggiornamento è destinato ad aiutare le applicazioni che attualmente non funzionano bene e che necessitano di un frame rate più stabile.

Le app che già funzionano bene non avranno bisogno di prestazioni extra.

È interessante notare che gli stessi utenti possono accedere alle prestazioni extra prima del prossimo aggiornamento software premendo due volte il pulsante di accensione. Questo dimostra che il sistema sarà esteso a tutti e che a lungo termine dovrebbe essere un vantaggio per tutti.

