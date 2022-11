Il nuovo headset VR del fondatore di Oculus vi ucciderà letteralmente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il fondatore di Oculus, Palmer Luckey, ha creato una nuova cuffia VR in grado di far esplodere il cervello in caso di morte durante il gioco.

In un chiaro segno che il fondatore di Oculus ha troppo tempo a disposizione ora che Meta possiede la sua azienda, Luckey ha creato un auricolare VR letteralmente della morte. E ne è piuttosto soddisfatto.

L'idea è sorprendentemente semplice. Le persone indossano le cuffie e quando muoiono nel gioco, il loro cervello esplode. "Quando viene visualizzata una schermata di game-over appropriata, le cariche sparano, distruggendo istantaneamente il cervello dell'utente", ha dichiarato in un post sul blog. Fantastico.

Tutto questo è apparentemente basato su un fumetto web che seguiva una premessa simile, chiamato Sword Art Online. Alle persone venivano applicate delle cuffie e venivano lasciate in un mondo in cui dovevano combattere fino alla morte. Chi moriva, moriva. Luckey sembra voler ricreare quell'esperienza, anche se possiamo solo supporre che non vedrà mai la luce oltre a questo post sul blog.

"L'idea di legare la propria vita reale al proprio avatar virtuale mi ha sempre affascinato", afferma Luckey, aggiungendo che "si alza immediatamente la posta in gioco al massimo livello e si costringono le persone a ripensare radicalmente il modo in cui interagiscono con il mondo virtuale e i giocatori al suo interno". Questo è sicuramente un modo per dirlo.

Per il momento, sembra che Luckey stia usando questo progetto come un modo per spendere un po' dei soldi che Meta ha consegnato a Oculus. Speriamo che le cose rimangano così. Se siete alla ricerca di una buona esperienza in VR, per il momento potete scegliere l'Oculus Quest 2.

Scritto da Oliver Haslam.