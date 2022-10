Il Cloud Gaming di Xbox è in arrivo per Meta Quest 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha confermato che sta collaborando con Microsoft per portare Xbox Cloud Gaming in un Meta Quest 2 vicino a voi, anche se non ha ancora detto quando.

La notizia è arrivata nell'ambito di una più ampia serie di annunci relativi a Meta Quest, tra cui il Meta Quest Pro, ma per i giocatori l'importante è l'integrazione con Xbox.

Sebbene Meta sia molto riservata sui tempi di rilascio, sappiamo una cosa: sarà possibile collegare il controller Xbox al Quest 2 e giocare sull'enorme schermo virtuale del Quest.

Sappiamo anche che sarà necessario un abbonamento Game Pass Ultimate per funzionare, ovviamente, e che mentre si giocherà con i giochi Xbox basati su cloud in VR, non si giocherà effettivamente con le versioni VR di quei giochi. Saranno in due dimensioni, proprio come se steste giocando sul vostro televisore. Si tratta comunque di un'idea impressionante, che dovremo vedere in funzione per giudicare.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda le tempistiche, al momento non è dato sapere. Meta afferma di non essere ancora pronta ad annunciare quando Xbox Cloud Gaming sarà disponibile attraverso il Meta Store, ma spera di poter condividere maggiori informazioni con i giocatori e i possessori di Meta Quest 2 il prima possibile.

Xbox Cloud Gaming non è stata l'unica novità di gioco annunciata. Anche le versioni speciali di Among Us, Marvel's Iron Man VR e altre ancora arriveranno a tempo debito sul Meta Quest Store. In realtà, è possibile agire su tutti i sus con il proprio Meta Quest 2 proprio adesso.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.