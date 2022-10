Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In occasione del Meta Connect 2022, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha presentato il Meta Quest Pro.

L'azienda afferma di aver preso tutto ciò che ha imparato dai suoi sforzi con il Meta Quest 2 e di aver creato un auricolare che aiuterà a dare vita al Metaverse.

L'obiettivo è quello di aiutare le persone a connettersi più facilmente e a collaborare con gli altri, essendo "più presenti, più produttive e più voi".

256 GB di memoria, 12 GB di RAM e un processore Snapdragon XR2+

Processore mobile Snapdragon 662 per controller

Gamma IPD regolabile: 55-75 mm

Il Meta Quest Pro promette una grafica di migliore qualità e un auricolare confortevole che offre modi di comunicare più ricchi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Meta Quest Pro presenta una serie di aggiornamenti che lo rendono interessante, tra cui ottiche di nuova generazione, controller touch migliorati, integrazione della realtà mista e altro ancora.

Meta afferma che Quest Pro è il primo di una nuova linea di cuffie che l'azienda sta progettando. Con nuove tecnologie progettate per aiutarvi a fare di più nel Metaverso. È costruita per la collaborazione e la creatività e sembra essere un'interessante alternativa all'HTC Vive Focus 3.

Le cuffie offrono il "fattore di forma più elegante" con un set di lenti pancake super sottili nella parte anteriore. Queste lenti funzionano piegando la luce più volte per rendere il display più sottile del 40% rispetto al Quest 2. Il Quest Pro ha anche uno schermo LCD che offre il 37% di pixel per pollice in più rispetto al Quest 2, ovvero una risoluzione quattro volte superiore. Si dice anche che abbia un contrasto superiore del 75%, con colori più ricchi e vibranti.

Sul retro, è presente una batteria a celle curve che si dice aiuti le cuffie a essere perfettamente bilanciate e comode da indossare.

Le cuffie hanno un design aperto che consente di vedere il mondo circostante, offrendo opportunità di utilizzo della realtà mista. In alternativa, è possibile utilizzare i blocchi della luce per godere di un'esperienza più coinvolgente.

Quest Pro è anche il primo headset a utilizzare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon XR2+, appositamente ottimizzato per la VR. Questa configurazione si traduce in una potenza di elaborazione superiore del 50% rispetto al Quest 2.

Ma non è tutto: Meta afferma che anche i controller inclusi nel Quest Pro sono ricchi di tecnologia. I controller touch Meta Quest Pro sono dotati di tre telecamere ciascuno e di un processore mobile Snapdragon 662 per ogni controller. Ciò consente ai controller di seguire i propri movimenti senza dipendere dalle cuffie, permettendo una gamma di movimenti a 360 gradi.

L'aptica migliorata dei controller offre una gamma più ampia di feedback più precisi. Qualunque cosa stiate facendo. C'è anche uno stilo che può essere aggiunto ai controller per trasformarli in strumenti per scrivere o disegnare in VR.

Per comodità, Meta Quest Pro è dotato anche di un proprio dock di ricarica sia per le cuffie che per i controller, in modo da essere sempre pronto all'uso quando serve.

Meta afferma di aver aggiornato anche le fotocamere frontali per migliorare il passthrough e l'utilizzo in realtà mista. Ci sono telecamere rivolte verso l'interno per tradurre correttamente le espressioni facciali nel Metaverso e oltre.

Meta Quest Pro è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 1.499 dollari o 1.499 sterline e verrà spedito il 25 ottobre.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Chris Hall.