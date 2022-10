Tutti i giochi di Meta Quest 2 annunciati al Meta Connect

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento Meta Connect, l'azienda ha rivelato una serie di nuovi giochi in arrivo specificamente per le cuffie Meta Quest 2.

Il Quest 2 è una delle cuffie VR più popolari del momento e non sorprende che una serie di grandi giochisia stata aggiunta alla libreria.

Ecco un riepilogo di quelli da tenere d'occhio:

Marvel's Iron Man VR

Presto potrete indossare le cuffie di Meta Quest 2 e indossare l'iconica armatura di Iron Man. Viaggerete per il mondo e affronterete un hacker e il suo esercito di droni. Questo gioco è stato realizzato da Camouflaj e Endeavor One insieme a Sony Interactive Entertainment e Marvel Entertainment. Si dice che sarà uno spasso per i fan della Marvel, con un sacco di riferimenti che li divertiranno.

Popolazione: One Sandbox

Population One è in circolazione da un po' di tempo e si è rivelato un popolare gioco VR multiplayer. A dicembre, però, le cose miglioreranno: Population: One Sandbox. Questo gioco darà ai giocatori la possibilità di creare i propri contenuti con un sandbox che include ogni sorta di base lunare, un villaggio vichingo e molto altro ancora.

Tra noi VR

Se avete amato Among Us, sarete felici di leggere che Among Us VR si sta avvicinando rapidamente. E sarà anche piacevolmente conveniente. Se lo preordinate ora, potrete anche ottenere un oggetto bonus in gioco.

Come in precedenza, l'obiettivo è collaborare con la propria squadra per continuare a navigare nello spazio oppure tradire tutti e dichiararsi completamente ignoranti. Among Us VR supporta fino a 10 giocatori e se avete giocato al gioco originale la versione VR vi sarà molto familiare.

The Walking Dead: Santi e peccatori - Capitolo 2: Retribuzione

The Walking Dead: Saints & Sinners è una fantastica avventura nell'universo di The Walking Dead. Presto ci sarà un seguito in cui si potrà tornare nella New Orleans infestata dagli ambulanti e muoversi furtivamente a caccia di bottino.

Si dice che questo secondo viaggio sarà più pericoloso e che le risorse scarseggeranno, il che contribuirà ad aumentare il brivido del cuore. C'è anche il pericolo aggiuntivo dell'Axeman:

"L'Axeman è un personaggio con cui dovrete confrontarvi ed è parte del motivo per cui il nostro gioco si chiama Retribution", afferma Mark Domowicz, Game Director di Chapter 2: Retribution presso Skydance Interactive. "Come avrete capito, dovrete usare il cervello per capire come gestire questo nuovo livello di minaccia. In realtà è un ottimo esempio di come si sta evolvendo il nostro gameplay per il Capitolo 2. Il livello di sfida in tutto il gioco è aumentato sia in termini di scala che di varietà, e non vediamo l'ora di vedere come i nostri Turisti sapranno gestire ciò che gli stiamo lanciando."

Behemoth

Dal team che ha creato The Walking Dead: Saints & Sinners arriva un altro gioco ambientato in un mondo nuovo e cupo. È costruito da zero per la VR e promette avventure di sopravvivenza. Skydance Interactive afferma che il gioco è costruito utilizzando gli elementi che ha appreso su cosa significhi combattere per la propria sopravvivenza in VR. Questo dovrebbe rendere il gioco interessante.

Scritto da Adrian Willings.