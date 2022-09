Quali giochi Quest 2 supportano una frequenza di aggiornamento di 120Hz?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Meta Quest 2 è stato dotato di una frequenza di aggiornamento di 120Hz come caratteristica sperimentale per un po' di tempo. Questa frequenza di aggiornamento più elevata, in teoria, si traduce in un'esperienza più fluida e in minori possibilità di motion sickness quando si gioca in VR.

In un recente tweet, John Carmack, Consulting CTO di Oculus VR, ha rivelato che la modalità di visualizzazione a 120Hz sarà attivata di default in futuro:

I 120 fps sono stati una "funzione sperimentale" su Quest 2 per molto tempo, e finalmente la renderemo attiva di default. Tutte le app che riproducono video a 60 fps dovrebbero prendere in considerazione la visualizzazione a 120 fps: evita lo sfarfallio della visualizzazione a 60 fps e rende il tempo di rilascio imperfetto meno duro - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 5 settembre 2022

Tuttavia, non tutti i giochi supportano questa modalità, il che è positivo per la durata della batteria, ma non altrettanto se si sta cercando di sfruttare appieno le capacità del Quest 2.

Quali sono i giochi Quest 2 che supportano i 120Hz? Continuate a scoprirlo.

Come verificare l'attivazione dei 120Hz sul vostro Quest 2

Prima di considerare quali giochi supportano la frequenza di aggiornamento di 120Hz, vale la pena di verificare che l'impostazione sia disponibile e attivata sul vostro Quest 2.

Se non l'avete ancora fatto, assicuratevi che il vostro Meta Quest 2 sia aggiornato all'ultimo firmware.

Quindi indossate le cuffie e seguite la seguente procedura:

Premere il pulsante del menu sul controller destro Fare clic sull'icona dell'ingranaggio delle impostazioni nel menu rapido in basso Fare clic sull'ingranaggio delle impostazioni nella parte superiore dello schermo Cercare "sperimentale" e fare clic su di esso Lì si dovrebbe trovare l'impostazione per 120Hz Assicuratevi che sia attivata

Quali giochi di Quest 2 supportano i 120Hz?

Sarete felici di sapere che ci sono diversi giochi che supportano una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Spetta agli sviluppatori aggiungere il supporto, quindi in futuro potrebbero comparire altri giochi.

Tuttavia, ci sono alcuni grandi giochi che già supportano questa modalità su Quest 2:

Superhot VR

Superhot VR è uno dei nostri giochi di realtà virtuale preferiti. Uno sparatutto a tempo che vi fa sentire come Neo di Matrix mentre schivate proiettili e cattivi sulla via della vittoria.

Furia della racchetta

Non si vorrebbe perdere una partita di ping-pong perché la frequenza di aggiornamento è bassa e non si vede arrivare la pallina. Quindi questa è un'altra logica per la modalità di frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Undici Tennis da tavolo

A quanto pare, c'è più di un gioco di tennis da tavolo con supporto per una frequenza di aggiornamento veloce su Quest 2. Eleven Table Tennis è stato definito come l'esperienza di tennis da tavolo più realistica che si possa avere sulla piattaforma, quindi perché non provarlo?

Echo VR

Echo VR è un gioco multiplayer free-to-play ambientato a gravità zero. È uno dei giochi più popolari del Quest 2 e un gioco brillante e veloce, perfetto per i 120Hz. Inoltre è gratuito, quindi perché non provarlo?

Gorn

Gorn è uno dei giochi di combattimento più sciocchi e cruenti che abbiamo giocato. Un gioco strampalato ma divertente, pieno di risate e di divertimento. Non è veloce come altri giochi, ma è comunque in grado di trarre vantaggio dalle capacità a 120Hz.

Cavalieri del sintetizzatore

Forse non è così popolare come Beat Sabre, ma Synth Riders è uno dei giochi ritmici VR originali di Quest e ora funziona con un frame rate più fluido grazie al supporto a 120Hz.

Cubismo

Il cubismo sembra una scelta strana per 120Hz, ma funziona. Si tratta di un puzzle game ingannevolmente semplice, con un'atmosfera rilassante e 90 enigmi da completare.

Sciabola da battere

Come ci si poteva aspettare, il gioco ritmico preferito da tutti supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ora è possibile giocare e distruggere i cubi con un'esperienza fluida e soddisfacente.

Blaston

Ecco un gioco di sopravvivenza tattico e di allenamento che dipende dai movimenti per sopravvivere. Quando ogni movimento è importante, è importante vedere cosa sta per succedere e avere una grafica fluida.

Luci di ferro

Ironlights è un gioco di duelli in VR in cui i movimenti rapidi e abili sono la chiave della vittoria. Offrendo esperienze sia in singolo che in multiplayer, questo gioco sfrutta al massimo la fluidità dell'azione a 120Hz.

Fino alla caduta

Until you Fall è descritto come un roguelite hack-and-slash caratterizzato da combattimenti frenetici in cui si lanciano incantesimi, si affondano spade e si schiva la strada verso la vittoria. Un'altra avventura dal ritmo incalzante che sfrutta al meglio la velocità di aggiornamento offerta.

Popolazione Uno

Se avete sempre desiderato giocare a un Battle Royale in realtà virtuale, questo è il caso. Un'avventura così frenetica potrebbe però risultare un po' nauseante per alcuni, ed è per questo che è una buona notizia che questa console abbia anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Hyper Dash

Hyper Dash è uno sparatutto multiplayer VR a squadre con un'azione veloce e divertente e un sacco di corse in giro (da qui il nome). È logico che questo gioco abbia il supporto per i 120Hz e questo è davvero utile.

Desktop virtuale

Virtual Desktop è utile quando si è connessi al PC di gioco invece di usare Oculus Link. Virtual Desktop supporta 120Hz, il che significa che è possibile giocare a giochi PCVR sfruttando al massimo la frequenza di aggiornamento. Questo permette di giocare su Steam e sul Quest Store.

Scritto da Adrian Willings.