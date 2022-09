Come guardare film e programmi TV in streaming sul Meta Quest 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Meta Quest 2 non serve solo per giocare ai giochi di realtà virtuale, ma offre anche la possibilità di vivere un'esperienza di visione di film in solitaria. Indossando le vostre cuffie VR preferite, potrete trasportarvi in uno spazio virtuale con uno schermo molto più grande di quello che probabilmente avete in casa.

Ci sono diversi modi per guardare la vostra serie TV preferita o per perdersi in un film con il Quest 2. Seguiteci quindi mentre vi guidiamo su come iniziare.

Come guardare in streaming Netflix sul vostro Quest 2

Se Netflix è la vostra piattaforma di streaming preferita, ci sono buone notizie: è davvero facile iniziare a guardare i contenuti di Netflix sulle vostre cuffie per la realtà virtuale preferite. Il modo più semplice per farlo è scaricare l'applicazione Netflix dallo store. Naturalmente è gratuita. Tuttavia, per guardare i contenuti è necessario avere un abbonamento a Netflix.

Utilizzando l'app di Netflix, ci si siede in una pittoresca casetta di legno con uno schermo assolutamente enorme su cui guardare i contenuti. È grande e imponente e probabilmente più grande del televisore del vostro salotto. Inoltre, ha il vantaggio di essere il vostro schermo privato, così nessuno potrà vedere ciò che state guardando. Per iniziare, procedere come segue:

Premete il pulsante del menu sul controller di destra Cliccare sull'icona arancione e bianca del sacchetto della spesa (il negozio) in basso Fare clic su Cerca nella parte superiore dello schermo Digitare "Netflix" con la tastiera su schermo Fare clic sull'app e cliccare per scaricarla Una volta scaricata, è possibile accedervi tramite il pulsante delle applicazioni (nove quadrati sul lato destro del menu). Una volta aperta, è necessario accedere al proprio account Netflix. Seguire le istruzioni per effettuare l'accesso o, se più semplice, in un browser al di fuori delle cuffie. Iniziare a guardare

Durante la visione si può scegliere di mantenere lo sfondo della casetta di legno o di passare a "Teatro vuoto" facendo clic sul pulsante in alto a sinistra dello schermo (sulla mensola del camino). In questo modo si passa a una modalità in cui tutto ciò che si vede è lo schermo circondato dall'oscurità.

È anche possibile scegliere di riposizionare e ridimensionare lo schermo dalle opzioni. In questo modo è possibile rendere la visione ancora più confortevole.

Ovviamente, questo è un ottimo modo per guardare Netflix, in quanto è possibile sdraiarsi a letto e farlo o guardare in salotto o in un'altra stanza della casa con facilità.

Come guardare in streaming i video di Amazon Prime sul Quest 2

I membri diAmazon Prime negli Stati Uniti e nel Regno Unito possono indossare le loro cuffie VR portatili preferite per guardare Amazon Prime Video sul loro schermo personale.

L'applicazione Prime Video VR consente agli utenti di accedere a tutti i contenuti di Amazon Prime Video in uno spazio di visione in realtà virtuale. È possibile guardare tutti i programmi Prime preferiti nello stesso modo in cui si guardano normalmente, solo su un grande schermo personale.

Si indossano le cuffie VR, si lancia l'app e si viene trasportati in una città virtuale di cartoni animati dove è possibile sfogliare tutti i contenuti disponibili e lanciare spettacoli o film con un semplice clic del controller.

In questo modo si ottiene un'esperienza di visione molto più personale e privata, bloccando il resto del mondo per immergersi nei contenuti video. Inoltre, porta l'esperienza del cinema a casa propria senza dover affrontare le spese di grandi schermi, proiettori o impianti audio surround.

Amazon Prime Video VR offre anche una serie di video a 360 gradi in stile VR. Per iniziare, procedere come segue:

Premere il pulsante del menu sul controller di destra Cliccare sull'icona arancione e bianca del sacchetto della spesa (il negozio) in basso Fare clic su Cerca nella parte superiore dello schermo Digitare "Prime Video VR". Cliccare sull'applicazione e fare clic per scaricarla Una volta scaricata, è possibile accedervi tramite il pulsante delle applicazioni (nove quadrati sul lato destro del menu). Caricare l'app ed effettuare il login con i dati del proprio account Amazon Prime Divertirsi

Streaming di contenuti con Bigscreen sul vostro Quest 2

Bigscreen è un'applicazione gratuita che potete utilizzare sul vostro Quest 2. Questa applicazione vi permette di immergervi facilmente nel vostro teatro virtuale. Bigscreen ha molti usi diversi, non è solo per guardare la TV e i film. Si può anche utilizzare per fare cose come la visualizzazione in remoto dello schermo del desktop e la partecipazione a classi virtuali o a esperienze sociali virtuali.

È anche possibile utilizzare Bigscreen per guardare molti contenuti diversi. È anche possibile condividere lo schermo con gli amici per un'esperienza di visione privata.

Il modo più semplice per guardare con Bigscreen è il desktop remoto:

Innanzitutto scaricare e installare l'applicazione Bigscreen cercando nello store del vostro Quest 2. Una volta installata, fare clic sull'opzione desktop remoto Nel frattempo, sul vostro PC visitate il sito Remote Desktop sul vostro browser e scaricate l'applicazione da lì Aprire l'applicazione sul computer e collegarla all'applicazione VR. A questo punto, non vi resta che caricare il vostro servizio di streaming o il vostro sito video preferito nel browser e tornare a guardarlo.

Bigscreen è ideale se si desidera guardare contenuti di Hulu, Paramount+ o Disney+. Basta seguire la procedura descritta sopra e caricare i siti pertinenti nel browser prescelto.

Come guardare YouTube sul vostro Quest 2

Come avrete capito, ci sono molte opzioni per guardare contenuti video sul Quest 2. Una di queste è YouTube. È disponibile un'applicazione dedicata a YouTube VR che si può scaricare dallo store.

Questa applicazione consente di guardare tutti i soliti contenuti di YouTube in cui normalmente si affondano i denti. Inoltre, consente di guardare tutti i contenuti a 360 gradi e VR disponibili su YouTube.

Ci sono anche molti contenuti generati dagli utenti, quindi caricate l'app e iniziate a guardare.

Scritto da Adrian Willings.