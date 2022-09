Come condividere i giochi su Meta Quest 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che è possibile condividere giochi e applicazioni sul vostro Quest 2?

Meta ha reso possibile la condivisione di giochi su due cuffie Meta Quest 2, consentendo ai membri della famiglia di giocare agli stessi giochi senza doverli acquistare due volte.

Non è sempre così, perché gli sviluppatori dei giochi e delle app devono accettare le funzioni di condivisione per consentire agli utenti di accedervi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è possibile seguire questa guida per iniziare a condividere i giochi con facilità.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Come attivare la condivisione su Quest 2

Per condividere i giochi su Quest 2, è necessario innanzitutto essere l'account principale dell'auricolare. Quindi è necessario creare un account secondario per garantire l'accesso ai giochi. Questo va bene se avete un nuovo auricolare con cui volete condividere i giochi, ad esempio se lo avete comprato come regalo per un familiare. Ma se le cuffie hanno già un account e dei giochi , sarà necessario un reset di fabbrica che potrebbe causare problemi.

Per questo motivo, il primo passo per condividere i giochi è creare un account aggiuntivo sul Quest 2 che si desidera condividere.

Come creare un account secondario su Meta Quest 2

Il primo passo consiste nell'accedere al Quest 2 con cui si desidera condividere i giochi e accedere al proprio account Meta. È quindi necessario aggiungere un account secondario per concedere l'accesso. Per farlo, procedere come segue:

Accendere le cuffie e metterle in funzione Premere il pulsante del menu sul controller di destra per accedere al menu Fare clic sull'orologio in basso a sinistra per accedere alle impostazioni rapide. Fare clic su impostazioni Trovare le impostazioni degli account e fare clic su di esse Fare clic per aggiungere un account Lasciare che l'altra persona acceda al proprio account e lo aggiunga alle cuffie

Attivare la condivisione delle app nelle impostazioni di Quest 2

Quando l'account secondario è stato aggiunto al Quest 2 in questione, è possibile attivare la condivisione seguendo i seguenti passaggi:

Accendere le cuffie e indossarle Premere il pulsante del menu sul controller di destra per accedere al menu Fare clic sull'orologio in basso a sinistra per accedere alle impostazioni rapide. Fare clic su impostazioni Fare clic su Account Cercare il pulsante per attivare la condivisione delle app e premerlo.

Una volta fatto ciò, l'account secondario avrà accesso a tutte le app e ai giochi. I salvataggi e i progressi di gioco saranno però collegati all'account secondario, il che significa che non ci saranno interferenze con i propri progressi di gioco.

Vale la pena di notare che l'account secondario può acquistare giochi e applicazioni, ma questi non saranno condivisi con l'account amministratore principale o con altri account aggiuntivi sulle cuffie.

L'utilizzo di questa tecnica di condivisione ha anche altre implicazioni, che sono state notate ufficialmente da Meta:

"È ancora possibile accedere a più dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare lo stesso account per eseguire la stessa applicazione su più dispositivi contemporaneamente. Diversi account possono accedere contemporaneamente a un'app condivisa su più cuffie, tenendo presente che al momento è possibile abilitare la condivisione delle app solo su un singolo dispositivo".

E i giochi multiplayer?

La condivisione dei giochi per Quest 2 non è pensata per i giochi multigiocatore. Di solito non è possibile utilizzarla per eseguire lo stesso gioco su due cuffie diverse e partecipare a una partita multigiocatore insieme.

Il suo scopo è quello di consentire l'accesso alle esperienze per giocatore singolo separatamente senza dover acquistare il gioco due volte.

Scritto da Adrian Willings.