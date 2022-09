Come rimborsare una partita su Meta Quest 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete acquistato un gioco per Meta Quest 2 e vi siete pentiti dopo l'acquisto, c'è una buona notizia: potete richiedere un rimborso.

Ci sono molti giochi validi per Meta Quest 2, ma a volte è difficile sapere se qualcosa vi piacerà prima di averlo provato. Come per i giochi acquistati su Steam, Meta ha una politica di rimborso piuttosto buona. In alcuni casi è quindi possibile ottenere un rimborso e riavere indietro i propri sudati soldi. Seguiteci per scoprire come.

Soddisfa i requisiti della politica di rimborso?

Per poter ottenere un rimborso per il gioco Quest 2, è necessario soddisfare i requisiti necessari. Se non li soddisfate, è probabile che non possiate ottenerlo. Per avere diritto al rimborso è necessario

aver utilizzato il gioco o l'applicazione per meno di due ore in totale

Richiedere il rimborso entro 14 giorni dall'acquisto

Come richiedere il rimborso del Quest 2

Per richiedere un rimborso, il primo passo è aprire l'app sul proprio smartphone. Avviare l'app Meta Quest sul telefono Android o sull'iPhone Apple per iniziare. Seguire quindi i seguenti passaggi:

Fare clic sul pulsante del menu in basso a destra dell'app. Da lì cliccate sul pulsante delle impostazioni Cercare quindi l'opzione Cronologia acquisti Fare clic su di essa e trovare il gioco che si desidera rimborsare. Fare clic su di esso e dovrebbe essere visualizzata un'opzione per "richiedere il rimborso".

A questo punto, è possibile che il gioco o l'applicazione non siano rimborsabili; in caso contrario, è possibile inoltrare la richiesta e attendere un riscontro.

Una volta richiesto il rimborso, non sarà più possibile utilizzare il gioco e possono passare anche sette giorni prima di sapere se la richiesta è stata approvata. È comunque possibile controllare in qualsiasi momento lo stato della richiesta nelle impostazioni della cronologia degli acquisti.

Se la richiesta di rimborso viene approvata, il denaro verrà restituito tramite lo stesso metodo utilizzato per l'acquisto. Il processo di rimborso potrebbe richiedere più tempo, a seconda del fornitore del servizio di pagamento.

Richiesta di rimborso per un gioco regalato

È anche possibile richiedere un rimborso per un gioco regalato sul proprio Quest 2.

Se un amico ha acquistato per voi un gioco che non funziona correttamente o che non vi piace, potete richiederne il rimborso. Dovrete però rispettare gli stessi criteri per il rimborso. Quindi non dovete averlo usato per più di due ore e dovete richiedere il rimborso entro meno di 14 giorni dall'acquisto originale.

Se la richiesta di rimborso per un gioco regalato viene approvata, i fondi verranno restituiti alla persona che ha inviato il regalo.

Per richiedere il rimborso di un regalo, aprite l'applicazione Meta sul vostro telefono e seguite questi passaggi:

Fare clic sul pulsante del menu in basso a destra dell'applicazione. Cliccare sul pulsante Impostazioni Cliccare su Gestione regali e selezionare "Riscattato". Individuare l'app o il gioco che si desidera rimborsare e fare clic su di esso Fare clic su "richiedi rimborso".

Come per la richiesta di rimborso dei giochi acquistati, possono essere necessari fino a sette giorni per l'elaborazione della richiesta e più tempo per la restituzione del denaro al regalante.

Cosa succede se il rimborso viene negato?

A volte può capitare che il rimborso venga negato o che si sia fuori tempo massimo perché ci si è dimenticati di richiederlo e i 14 giorni sono passati.

Se ritenete di meritare un rimborso perché avete acquistato un gioco che semplicemente non funziona o è pieno di bug e altri problemi, allora potreste avere ancora una strada da percorrere. Se vi trovate in difficoltà, potete contattare l'assistenza clienti di Meta e chiedere aiuto.

Per saperne di più, consultate la Politica di rimborso dei contenuti di Meta Quest/Rift.

Scritto da Adrian Willings.